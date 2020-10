Côté d’Ivoire: trois étudiants désignés lauréats du concours Hackathon pour la protection de l’environnement

Trois étudiants ivoiriens sur cent-quatorze candidats, ont été désignés, lors d’une cérémonie à l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny ( INPHB) de Yamoussoukro ( capitale politique ivoirienne), lauréats du concours Hackathon pour la protection de l’environnement organisé par le Programme des Nations-Unies pour le développement ( PNUD) en collaboration avec le ministère ivoirien des Eaux et forêts, indique une note d’information transmise dimanche à APA. Cette compétition à laquelle ont pris part 114 étudiants dont 31 filles répartis en 12 équipes, vise à trouver des solutions innovantes à la problématique de la déforestation en Côte d’Ivoire. Le premier prix de ce concours est revenu au groupe « Make It Green» qui a proposé la conception de drones adaptés. Lesquels à travers les solutions « Green Wings» et « Green Bot» vont servir à la surveillance et à l’étude des sols, le suivi de la cartographie forestière, le planting, l’ensemencement et le transport en temps record de produits phytosanitaires.

Le deuxième lauréat qui est le groupe « Citoyen Vert» a conçu un système de protection intégré. Il s’agit d’une application mobile de surveillance des aires protégées. Ce système, non seulement alerte instantanément les structures de surveillance, mais il localise les lieux de violation.

Quant au troisième lauréat qui est le groupe « Impact Team», il a conçu un projet visant à la production de charbon à base de coques de cacao. Et ce, dans l’optique de réduire l’usage du bois de chauffe et permettre aux paysans de se constituer une source de revenus additionnelle.

« Alain-Richard Donwahi, ministre des Eaux et forêts s’est félicité de voir des projets innovants proposés par les étudiants de l’INP-HB. Il a fait savoir que son ministère va s’approprier les solutions proposées par les lauréats de cette première édition en les accompagnant», a rapporté la note.

Ce concours pour la protection de l’environnement, organisée autour du thème, « Côte d’Ivoire, pays vert, puits de carbone », a pour objectif d’amener les étudiants à trouver des solutions innovantes en vue de freiner la destruction de la forêt d’une part, et contribuer d’autre part, à la restauration et à la préservation du couvert végétal.