Côte d’Ivoire: rôle des acteurs du traitement et de l’évacuation des eaux usées

La Côte d’Ivoire connaît actuellement des inondations, poussant plusieurs citoyens à s’interroger sur les responsabilités liées aux questions d’assainissement.Les fortes pluies enregistrées ces derniers jours dans le pays ont occasionné d’importants dégâts matériels et même humains. Chaque année, malheureusement, les eaux de pluie créent des inondations, surtout à Abidjan, la capitale économique, à cause du manque de caniveaux d’évacuation.

Cependant, à qui revient le traitement des eaux usées, l’évacuation des eaux pluviales, l’entretien des fosses septiques ou des caniveaux en ville ? Et qui sont les acteurs et quelles responsabilités doivent-ils assumer ?

L’assainissement est un processus d’épuration intégrant la collecte des eaux usées, leur traitement et leur rejet dans le milieu naturel. La gestion de l’assainissement collectif est une responsabilité de l’État, opérée via l’Office national de l’assainissement et du drainage (Onad) qui est déléguée à la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (Sodeci).

Les caniveaux à ciel ouvert, dont la vocation est de recueillir les eaux de pluie, dépendent, eux, des mairies. De ce fait, il ne revient pas à la Sodeci de curer les caniveaux, et quant aux fosses septiques, leur entretien relève évidemment de la responsabilité de chaque usager.

Champ d’intervention de la Sodeci

La Sodeci intervient notamment dans la collecte, le transport, le traitement des eaux usées ainsi que l’évacuation des eaux pluviales via les réseaux enterrés, selon un contrat d’affermage que lui a confié l’Etat de Côte d’Ivoire.

Cette convention confère de façon exclusive à la Sodeci les missions d’entretien et d’exploitation des réseaux d’assainissement et de drainage de la ville d’Abidjan, la gestion des abonnés, notamment la facturation et l’encaissement de la redevance assainissement auprès des usagers.

En outre, la convention intègre l’exécution des travaux confiés par l’Etat, à savoir le curage des passages sous voies, les demandes de branchement, le curage des caniveaux d’intérêt national, les branchements et les ouvrages à usage collectif.

Gestion de la saison pluvieuse

La Sodeci, selon le protocole d’accord, se tient aux côtés de l’Etat de Côte d’Ivoire pour gérer la saison des pluies. Pour ce faire, des travaux d’entretien des réseaux enterrés d’eaux pluviales sont entrepris avant la saison, sous la supervision de l’Onad, suivant un planning. Ces travaux concernent le curage des collecteurs enterrés et des regards avaloirs existants sur ces derniers.

Durant la saison des pluies, une surveillance de l’ensemble des réseaux est effectuée avec une équipe dédiée à cette tâche, sillonnant les quartiers à moto. Ces tournées permettent, par ailleurs, aux équipes d’intervention de traiter les dysfonctionnements constatés pendant les pluies.

L’objectif de l’innovation mise en service par la Sodeci, vise à assurer une meilleure qualité de service en matière d’assainissement. Un système de télésurveillance qui relève les états de marche/arrêts des équipements électromécaniques et détecte les défauts ou dysfonctionnements sur le réseau. Une fois repérés, ces dysfonctionnements sont remediés sans délai par les équipes de maintenance de la Sodeci. Il faut noter que le délai de rétablissement du service raccourcit d’année en année.