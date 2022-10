Côte d’Ivoire : Rencontres « B to G » à Bouaké du 13 au 14 octobre

La ville de Bouaké, la métropole du centre ivoirien, abritera la 1ère édition des Rencontres « Business to Government (B to G) » en région lors des Journées Économiques du Gbêkê prévues du 11 au 14 octobre 2022.

Cette première édition délocalisée des Rencontres « Business to Government (B2G) » qui se tient du jeudi 13 au vendredi 14 octobre 2022 au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Est organisée par le Secrétariat exécutif du comité de concertation Etat- Secteur Privé (CCESP).

Généralement organisées en marge de la Journée nationale du partenariat (JNP), cette édition des B To G se tient pour la première fois en région à la faveur des Journées économiques de la ville de Bouaké, dans le centre du pays.

Ces journées économiques font suite aux rencontres B to G tenues à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne, du 21 au 22 septembre 2022 et qui ont connu un franc succès au vu de l’engouement qu’il y a suscité durant ces deux jours.

Ces rencontres permettront de donner la possibilité aux opérateurs économiques d’échanger sur leurs préoccupations quotidiennes avec les responsables de l’administration publique, dans le but de faciliter l’accès des opérateurs économiques à la bonne information.

Les opérateurs économiques auront l’occasion de bénéficier de conseils relatifs aux modes de saisine et de traitement de leurs préoccupations au sein de l’administration. Ces rencontres B to G offrent aussi une plateforme pour communiquer sur les nouvelles réformes en cours.

Pour cette édition, 20 structures ont été identifiées afin de participer aux rencontres d’échanges. Au nombre des structures publiques, l’on a entre autres, la direction régionale des marchés publics de Bouaké, la délégation régionale de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) de Bouaké.

L’antenne locale du Bureau ivoirien des droits d’auteurs (Burida) prendra également part à ces rencontres, ainsi que la direction régionale du ministère des Transports et celle des douanes de Bouaké et du ministère du Tourisme de Bouaké.

Les organisations patronales du secteur privé seront également présentes avec les délégations régionales de la Fédération ivoirienne des PME (FIPME) de Bouaké, ainsi que celles de la Chambre du commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) de Bouaké et de la Chambre nationale des étiers de Côte d’Ivoire (CNMCI) de Bouaké.

Les délégations régionales de la Fédération nationale des commerçants de Côte d’Ivoire (FENACCI) de Bouaké sont attendues à ces échanges ainsi que celles du Haut Conseil du Patronat des Entreprises du Transport Routier de Bouaké.

Les rencontres B to G constituent un espace de rencontres et d’échanges propice à la présentation des reformes et des efforts consentis par l’Etat à l’expression des attentes du secteur privé, à la définition de perspectives de collaboration pour un partenariat entre le secteur public et privé.