Côte d’Ivoire: l’OMS offre des respirateurs pour lutter contre la Covid-19

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a offert mercredi à Abidjan neuf véhicules de type 4×4 et des équipements de réanimation dont des respirateurs et des oxymètres d’une valeur de plus 200 millions FCFA à la direction des infrastructures, de l’équipement et du matériel (DIEM) du ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique pour lutter contre la Covid-19 dans le pays.

Ce don d’un montant total de 205 617 447 FCFA est composé de neuf véhicules de type 4×4 dont un véhicule de supervision et huit destinés aux pôles régionaux de la prise en charge de la Covid-19. Il comprend également des appareils de réanimation dont plus d’une centaine de respirateurs et des oxymètres pour la prise en charge des malades de la Covid-19 figure également.

Pour Eugène Aka Aouélé, le ministre ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique qui a dit la gratitude de l’exécutif ivoirien à l’OMS, cette remise de don « arrive au moment opportun pour poursuivre avec sérénité » le plan de riposte du gouvernement contre la Covid-19.

« C’est un grand soulagement pour moi et pour tous les acteurs de la santé », a affirmé M. Aouélé dans un discours, se félicitant de ce que ce don permettra d’assurer de « manière substantielle» les activités liées à la pandémie de la Covid-19. L’objectif du gouvernement ivoirien, a-t-il souligné est «d’accélérer le processus de décroissance de la pandémie ». De son avis, «c’est par la solidarité mondiale que l’humanité viendra à bout de cette pandémie ».

Avant lui, Dr Jean-Marie Vianny Yaméogo, le représentant de l’OMS en Côte d’Ivoire a salué les efforts du gouvernement ivoirien « qui ont permis très tôt, la prise de mesures fortes en vue du contrôle à temps de la pandémie de la Covid-19 ». Poursuivant, il a invité à plus de vigilance et d’engagement eu égard à une recrudescence des de Covid-19.

«Soyez rassuré que, tous les partenaires techniques et financiers de la santé dont l’OMS est le chef de fil, restent mobilisés et maintiendront leur appui coordonné jusqu’à ce que le dernier cas de Covid-19 soit déclaré guéri en Côte d’Ivoire, et que soit ainsi mis fin cette pandémie sur l’ensemble du territoire », a promis Dr Yaméogo.

Il a conclu en assurant également l’engagement de son institution à aider la Côte d’Ivoire pour la réussite de l’introduction du vaccin contre la Covid-19. A la date du 26 janvier 2021, la Côte d’Ivoire a enregistré 27 237 cas confirmés de Covid-19 dont 25196 personnes guéries et 147 décès.