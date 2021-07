Côte d’Ivoire: livraison du CHR de Daloa aux « normes de qualité »

Le Centre hospitalier régional (CHR) de Daloa (Centre ouest ivoirien) dont la première phase des travaux de réhabilitation a été livrée samedi par le Premier ministre Patrick Achi, répond aux « normes de qualité », selon Med-Afrique, structure chargée de la réhabilitation.

M. Patrick Achi s’est félicité de « la qualité du plateau technique » qui répond « aux standards internationaux ». Le chef du gouvernement ivoirien a dit être venu s’assurer que ce programme qui vise plusieurs centres hospitaliers du pays se poursuit avec un « rythme accéléré ».

La crise sanitaire de Covid-19 avait ralenti l’apport des équipements, a fait observer M. Patrick Achi, avant de lancer à l’endroit de ses concitoyens « dans une situation quasi normale, on va reprendre l’exécution de ce programme » de mise à niveau des entrés de santé publics.

« C’est une phase qui vient de s’achever, mais en même temps, on lance la seconde phase pour un montant de 18 milliards Fcfa qui va transformer l’ancien hôpital qu’on a connu, qui servira tout le District pour tout type de pathologies », a-t-il ajouté.

« Aujourd’hui, plus que jamais, nous mesurons l’importance capitale d’avoir des infrastructures sanitaires décentes et fonctionnelles pour nos populations », a déclaré M. Adama Soumahoro, directeur général de Medafrique.

M. Adama Soumahoro a assuré que sa structure, en charge depuis 2018, du programme de restauration et de mise à niveau des établissements sanitaires publics en Côte d’Ivoire, prend « l’engagement de maintenir une qualité optimale dans la réalisation des travaux ».

Les travaux de cette première phase ont concerné la réhabilitation de huit bâtiments existants bâtis sur environ 3.800 m2 et la réfection à neuf des réseaux de voirie, d’assainissement, d’adduction et d’électricité extérieurs.

Le CHR de Daloa a été doté de matériels médicaux et technologiques performants pour les services de médecine générale et de spécialisation. Au terme des travaux (phase 1 et et 2), la surface bâtie passera de 6.540 m2 à 9.765 m2 et le nombre de lits de 120 à 200.

Le Programme national de restauration et de mise à niveau concerne notamment huit établissements sanitaires de référence en Côte d’Ivoire, dont trois Centres hospitaliers régionaux (CHR) et cinq hôpitaux généraux.

Le CHR de Daloa devient le sixième établissement public à bénéficier d’équipements sanitaires de pointe, après ceux de l’Hôpital général d’Abobo Nord, le CHR de Yamoussoukro, le CHR de Korhogo, l’Hôpital général de Grand-Bassam et l’Hôpital général d’Adjamé.

Ces réhabilitations, réalisées dans les délais offrent un nouveau souffle de modernité dans le paysage sanitaire ivoirien. Au terme du projet, la livraison de l’ensemble des huit hôpitaux de ce programme national, permettra l’accès aux soins à plus de 4 millions de personnes.