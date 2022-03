Côte d’Ivoire: les retraités du CONARECI satisfaits des résultats des réformes de l’IPS-CGRAE

Les retraités du Conseil national des retraités de Côte d’Ivoire (CONARECI) se disent satisfaits des résultats des réformes engagées par l’Institution de prévoyance sociale-Caisse générale de retraite des agents de l’Etat (IPS-CGRAE), depuis l’avènement, en 2012, de son directeur général, Abdrahamane Berté.Selon le CONARECI, les choses ont « évolué positivement » au niveau de l’IPS-CGRAE depuis la réforme de 2012 qui a enregistré l’arrivée de M. Abdrahamane Berté à la tête de la direction générale de l’institution.

Les retraités ont célébré, jeudi, lors d’une cérémonie de reconnaissance du CONARECI à l’IPS-CGRAE à travers son directeur général, les actions majeures menées par M. Abdrahamane Berté, qui a donné un autre visage à la gestion des fonctionnaires à la retraite.

A cette occasion, l’organisation a rendu un vibrant hommage à feu Issa Diakité, décédé le 16 mai 2021, ex-président du CONARECI qui a légué cet outil, tel un testament à son successeur, M. Sebine Etienne Angra, le nouveau président.

Pour le CONARECI, l’arrivée de M. Abdrahamane Berté, en qualité de directeur général de l’IPS-CGRAE, a permis au fonctionnaire et agent de l’Etat admis, à faire valoir ses droits à la retraite et d’aborder plus sereinement sa nouvelle vie de retraité.

De plus, il a réussi à faire de l’IPS-CGRAE la première Caisse de retraite de fonctionnaires, certifiée par AFAQ/AFNOR en Afrique de l’Ouest sur l’ensemble de ses activités, une certification récemment renouvelée pour la deuxième fois consécutive.

Aujourd’hui, les retraités peuvent constater la facilité de l’accès aux droits des prestations à travers l’allègement notable du nombre de pièces nécessaires au traitement d’une demande de pension de retraite, qui est passé d’une vingtaine à seulement cinq pièces requises pour la liquidation des droits.

En outre, le CONARECI relève une profonde réforme du circuit de traitement des dossiers avec la mise en place d’un guichet unique des pensions représenté par l’IPS-CGRAE.

Dans cette optique, l’IPS-CGRAE a déconcentré ses activités afin de se rapprocher davantage de ses assurés pour mieux comprendre leurs attentes, faciliter leur accès à ses prestations et accroître leur satisfaction de façon permanente.

Les réformes ont favorisé à en croire le CONARECI des services de qualité dans des conditions optimales d’accueil, de sécurité et de confort, et de réduire le délai moyen de traitement supérieur à 365 jours avant la mise en œuvre de la réforme, à moins de 15 jours aujourd’hui.

Par ailleurs, les dossiers complets sont traités et payés en moyenne sur un mois, contre deux, voire trois ans par le passé, permettant ainsi aux nouveaux retraités qui s’y prennent à temps, de toucher leur première pension dès le mois suivant leur départ à la retraite.

Avec l’appui du Conseil d’administration de l’IPS-CGRAE, M. Berté a conçu et déployé une politique managériale qui a abouti à des résultats palpables, dont un des facteurs clés de réussite a été la stratégie de formalisation des instances représentatives des retraités à travers des associations regroupées en faîtières d’associations légalement constituées, capables de porter les besoins et attentes de leurs membres auprès de l’Institution et d’en discuter efficacement avec la direction générale.

Cette stratégie a abouti à une plateforme de concertation permanente, entre l’IPS-CGRAE et ces faîtières, favorisant au moins une fois par trimestre, des échanges avec ces faîtières d’associations et un dialogue constant des assurés sociaux.