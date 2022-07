Côte d’Ivoire : les populations sensibilisées sur les risques électriques

L’objectif est d’avoir « zéro accident d’origine électrique » en cette saison des pluies.La Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) a initié depuis plusieurs semaines des séances de sensibilisation des populations sur toute l’étendue du territoire national. Cette campagne, qui s’inscrit dans le cadre de sa politique managériale, témoigne de l’intérêt particulier de l’entreprise de lutter contre les accidents d’origine électrique dus notamment au non-respect des mesures préconisées.

Des visites sur les sites à risques sont organisées chaque année à l’intention des associations de consommateurs et des journalistes. A ce jour, plus de 40 sessions de sensibilisation ont été organisées dans les directions régionales par les responsables prévention et sécurité de la CIE.

L’entreprise mène plusieurs activités de proximité durant toute l’année pour expliquer aux consommateurs les bons comportements et les précautions à prendre pour éviter les accidents électriques.

A ce jour, différentes couches sociales sont touchées. Il s’agit d’autorités locales (préfets de région, sous-préfets, maires, conseillers régionaux), de chefs et guides religieux et de leaders d’opinion. Il y a aussi les membres des forces de défenses et de sécurité, les chefs d’entreprises (privées comme publiques) et les industriels.

Ces séances de sensibilisation de proximité sont appréciées par les bénéficiaires qui expriment leur satisfaction à la compagnie pour l’initiative visant à éviter des incendies pouvant être mortels.

Pour atteindre son objectif « zéro accident d’origine électrique », la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) mobilise des équipes de sensibilisation tout au long de l’année pour faire des populations des relais d’informations. Affichant ainsi sa fibre citoyenne, elle veut faire de la sécurité des usagers sa « priorité » pour préserver leur vie et minimiser les risques d’accident d’origine électrique.