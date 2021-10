Côte d’Ivoire: les Guinéens invités à « un engagement sans équivoque »

L’ambassadeur de la Guinée en Côte d’Ivoire, Abdurahamane Sinkoun Camara, a exhorté lundi à Abidjan ses compatriotes à un « engagement total et sans équivoque » pour bâtir leur nation, lors d’une célébration de l’an 63 de l’indépendance du pays.

Dans une déclaration, le diplomate Sinkoun Camara a relevé la « grande mutation socio-politique » opérée en Guinée avec la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité réunies au sein du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD).

Il a ensuite dit « oui (à) un engagement total et sans équivoque de tous les fils et toutes les filles de la Guinée pour bâtir une nation forte, unie et prospère », exhortant les siens à « prendre une part active dans l’édification d’une Guinée émergente, Eldorado de l’Afrique ».

L’ambassadeur Sinkoun Camara a remercié vivement l’ensemble de la communauté guinéenne vivant en Côte d’Ivoire pour son soutien sans faille à l’ambassade, au personnel diplomatique, à lui-même et à sa famille.

Le diplomate guinéen a également adressé ses « remerciements » au président ivoirien Alassane Ouattara, au gouvernement et au peuple de Côte d’Ivoire pour leur hospitalité et leur appui constant à la Guinée et aux Guinéens résidents en Côte d’Ivoire.

« Chers frères et sœurs, je vous encourage à la cohésion entre nous et à consolider l’amour de notre patrie, la Guinée », a-t-il lancé devant les coordonnateurs de la Haute Guinée, la Basse Guinée, la Moyenne Guinée, la Guinée forestière et des membres du Conseil guinéen.

Le vice-président de la coordination de la Moyenne Guinée, Diallo Yaya, s’est réjoui de la célébration du 63e anniversaire de l’indépendance du pays avec une représentation très importante de figures de la nation.

« Ce qui nous anime pour ce 63e anniversaire, c’est la joie (…) la fête s’est bien passée, on est très content », a-t-il dit, estimant que relativement à la situation socio-politique aujourd’hui « on est tellement content d’être libre dans notre pays », car « les Guinéens sont totalement unis ».

Pour sa part, Gaston Teah, coordinateur de la Guinée forestière, s’est dit « très fier » de cette commémoration de l’an 63 de l’indépendance de la Guinée, priant Dieu pour que tout se passe bien au pays et qu’ il y ait « la cohésion nationale, que tout le monde s’entende et que la paix règne ».

Le diplomate guinéen a rendu un hommage aux illustres disparus, pionniers de l’indépendance du pays, notamment feu Ahmed Sékou Touré, en passant par Lansana Beavogui, Saifoulaye Diallo et Mafory Bangoura.

L’an 63 de la commémoration de l’indépendance de la Guinée a été célébré le 2 octobre 2021 à Conakry, en présence du chef de la junte, le colonel Mamady Doumbouya, qui a prêté serment le 1er octobre en qualité de chef de l’Etat.