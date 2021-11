Côte d’Ivoire: les états généraux de l’éducation étendus dans les 31 régions du pays

La phase des assises régionales des états généraux de l’école ivoirienne a débuté sur l’ensemble des 31 régions du pays, depuis le 27 octobre 2021, selon le ministère ivoirien de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation.

Les différents comités régionaux, présidés par les préfets de région, passeront en revue, les grandes problématiques de l’école ivoirienne, indique une note du ministère, qui relève qu’il s’agit à titre indicatif, de faire le diagnostic de la politique éducative.

Ces comités tableront également sur le cadre légal, l’inclusion dans l’éducation, la qualité des apprentissages, la pertinence des flux et des passerelles, du dialogue social et de la digitalisation du système éducatif ivoirien.

Ces différents ateliers qui se tiennent en prélude aux assises des Districts, permettront de consolider les contributions des populations de base. Elles permettront également de peaufiner les documents produits, en lien avec les spécificités et les réalités locales.

La dernière étape est celle de la validation nationale des contributions, qui permettra à la Côte d’Ivoire de mettre en place, une nouvelle feuille de route pour la redynamisation du système éducatif.

Les acteurs du système éducatif prennent une part active à ces ateliers, comme ce fut le cas pour le corps préfectoral et de la population. Outre les assises en présentiel, les populations sans distinction aucune ont la possibilité de s’exprimer et d’apporter leurs contributions à travers la plateforme numérique des états généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (EGENA).

La plateforme numérique des EGENA a été lancée le mardi 26 octobre 2021 par la ministre de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, le professeur Mariatou Koné.