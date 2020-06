Côte d’Ivoire : le FSDP lance un appel à projets pour appuyer les entreprises de presse

Dans le cadre de ses appuis aux entreprises de presse et de communication audiovisuelle ainsi qu’aux organisations professionnelles du secteur des médias privés en Côte d’Ivoire, le Fonds de soutien et de développement de la presse ( FSDP), a lancé un appel à projets au titre de son budget-programme de l’année 2021, a appris APA mardi de source officielle.Selon un communiqué de cette institution, les dossiers de candidature pour bénéficier de ce projet sont reçus du 02 juin au 02 juillet 2020. Le FSDP est destiné aux entreprises de droit ivoirien du secteur privé de la presse écrite ou de la communication écrite audiovisuelle régulièrement constituées et exerçant leurs activités sur le territoire ivoirien.

Pour accéder au FDSP, plusieurs conditions sont requises pour les entreprises de presse. Il s’agit entre autres, d’être régulièrement constituée en entreprise de presse ou de communication audiovisuelle au moment de la requête, être à jour de ses cotisations sociales, l’attestation CNPS faisant foi, la preuve de sa déclaration fiscale d’existence, produire les bilans des deux derniers exercices et déclarer son personnel à la CNPS.

En Côte d’Ivoire, le FSDP a pour mission de financer au profit des entreprises privées de presse, de communication audiovisuelle et des organisations professionnelles des médias, la formation, les études et conseils, la diffusion, le développement de la presse et du multimédia et les projets d’intérêt collectif.