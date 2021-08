Côte d’Ivoire: lancement de la construction de 10 Agoras

Les travaux de construction de 10 Agoras en Côte d’Ivoire ont été lancés officiellement vendredi à Abidjan, lors d’une cérémonie de pose de la première pierre au Lycée technique de Yopougon, dans l’ouest de la capitale économique ivoirienne.

Le lancement de ce programme s’est tenu en présence de M. Paulin Claude Danho, ministre ivoirien de la Promotion des Sports et du développement de l’économie sportive, et de M. Koffi Nguessan, le ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

A cette cérémonie qui marque le début de la construction de ces dix prochaines infrastructures socio-sportives en Côte d’Ivoire, ont également pris part le premier adjoint au maire de Yopougon, le représentant de l’ambassadeur de France et M. Régis Charpentier, président de Winwin Afrique, « promoteur » de ce projet.

Ce programme sera réalisé dans à Abidjan et dans des communes de l’intérieur du pays. Sa concrétisation a eu lieu en juillet 2019 par l’inauguration de l’Agora de Koumassi, en présence de Emmanuel Macron.

Dans ces Agoras, seront construites des infrastructures sportives, culturelles et un écosystème social. Ces lieux seront également un espace de formation des jeunes sur des thématiques liées à l’enjeu du développement durable.

M. Paulin Danho a d’ailleurs annoncé, dès le mois prochain, la rénovation, l’équipement et la construction des infrastructures sportives de proximité sur le plan national pour une valeur de 45 milliards Fcfa.

La Côte d’Ivoire qui abrite la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, en 2023, a engagé plus de 350 milliards de Fcfa pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures sportives devant accueillir cette grande messe sportive.

Le président de Winwin Afrique, M. Charpentier, a indiqué que ces Agoras accueilleront des boutiques d’associations et des ONG. ?Néanmoins dans chaque commune, les aménagements seront adaptés selon les attentes des populations.

Le ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’apprentissage Koffi Nguessan, a précisé que cet Agora est destiné aux élèves du lycée technique de Yopougon et à l’ensemble des populations. Il a révélé avoir sollicité la construction de cet Agora dans ce lycée.

Cette pose de première pierre des Agora intervient après le succès de l’ouverture au public du démonstrateur dans la commune de Koumassi (Sud Abidjan). Cinq seront construites dans des communes d’Abidjan (Port-Bouët, Yopougon, Abobo, Attecoubé) et cinq autres dans les communes de Béoumi, M’Batto, Boundiali, Touba, Dimbokro et Guiglo.

Les chantiers des dix sites commenceront simultanément afin de pouvoir livrer ces infrastructures début 2023. Pour mener à bien ce projet, la société Winwin Afrique s’est associée avec la Société Alamo pour les études et la construction des infrastructures.

Cet événement illustre la volonté du gouvernement ivoirien d’offrir aux citoyens des infrastructures sportives de proximité avec pour objectif le déploiement du programme et la construction à terme, de 91 Agoras à travers le pays.

Le programme “AGORA” s’inscrit dans le cadre général de la Politique Nationale du Sport de la Côte d’Ivoire et du PAPMAS (le Programme d’Appui à la Promotion du Sport pour Tous et du Sport de Masse).