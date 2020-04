Côte d’Ivoire : « La fermeture des écoles ne doit pas être un prétexte pour violer les droits des enfants» ( Mme Ouattara)

La fermeture temporaire des écoles en Côte d’Ivoire en raison du COVID-19 « ne doit pas être un prétexte pour violer les droits des enfants » en les soumettant à des travaux dangereux ou toutes autres formes d’exploitation, a conseillé mardi Dominique Ouattara, la première dame ivoirienne et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants ( CNS). « (…) Cette situation ne doit pas être une occasion pour soumettre nos enfants à des travaux dangereux et à toutes autres formes de travail et d’exploitation», a soutenu Mme Ouattara dans un communiqué transmis à APA.

Poursuivant, l’épouse du président ivoirien a également indiqué que la campagne intermédiaire du cacao actuellement en cours et la fermeture provisoire des établissements scolaires, ne doivent pas être un prétexte pour violer les droits des enfants.

« Le travail des enfants est interdit et puni par la loi. Nul n’a le droit de faire exécuter à un enfant une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental», a insisté la présidente du CNS réitérant l’engagement de cette institution à œuvrer pour l’élimination du travail des enfants en Côte d’Ivoire.

Depuis le 16 mars dernier, le gouvernement ivoirien a fermé les établissements d’enseignement préscolaires, primaires, secondaires et supérieures en vue de casser la chaîne de transmission du Covid-19 dans le pays. La Côte d’Ivoire enregistre à ce jour, 916 cas de maladie à Covid-19 avec 303 guéris et 13 décès.