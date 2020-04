Côte d’Ivoire: la BASE, une initiative de solidarité du Compendium pour lutter contre le Covid-19

Le Compendium des compétences féminines de Côte d’Ivoire a présenté jeudi à Abidjan l’initiative « La BASE », une plateforme visant à partager les valeurs d’amour et de solidarité dans le contexte de la pandémie du Covid-19.Mme Euphrasie Yao, conseiller spécial du chef de l’Etat ivoirien, en charge du Genre, qui a exposé le projet dans les locaux de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions », a fait savoir que « la BASE » signifie « Banque d’amour et de solidarité efficace ».

« L’heure de la solidarité a sonnée », d’où la création de cette plateforme initiée par les femmes leaders et leurs partenaires pour accompagner les populations vulnérables, tout en leur apportant une solution solidaire face à la grave crise sanitaire du Covid-19.

Il s’agit, dira-t-elle, de créer une communauté solidaire de femmes fortes et d’hommes pour la justice sociale, un club d’investissement dans le capital humain et développer un mouvement citoyen et solidaire.

Les objectifs de la BASE sont de subvenir aux besoins vitaux des populations vulnérables impactées par les restrictions imposées par la lutte contre le Covid-19 et d’assister les autorités dans toutes les situations où le leadership des femmes, des hommes et des jeunes peut apporter la différence.

L’initiative a en outre pour objectif la « levée de fonds solidaires et transfert monétaire aux personnes vulnérables identifiées à l’aide de critères prédéfinis ». L’adhésion est de 1 000 FCFA, tandis que la contribution financière se fait selon la «position sociale».

Les fonds récoltés devraient permettre une production et la mise à disposition de masques de protection à l’attention des populations vulnérables, ainsi que la mise en place d’une plateforme d’informations et de formations fiables et accessibles au public.

