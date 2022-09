Côte d’Ivoire : la 6e édition de La Finance s’engage prévue le 17 novembre

La Finance s’engage, initiative visant le financement des PME, envisage de mobiliser au moins 2.000 milliards Fcfa pour cette 6e édition contre 1.295 milliards Fcfa l’année précédente.« Le forum annuel de l’Initiative La Finance s’engage, cette année, aura lieu le 17 novembre 2022 dans les locaux de la Cgeci (le Patronat ivoirien) », a annoncé vendredi M. Patrick Assi, le président de la Commission développement des PME et financement de la Cgeci, lors d’un point de presse.

Six ans après le début de cette aventure, dira-t-il, « le bilan est largement positif ; nous avons environ une cinquantaine d’institutions financières qui sont engagées publiquement ainsi que des personnalités qui nous accompagnent au niveau étatique » pour accroître l’accès des PME au financement.

« Cette année, l’enjeu majeur de cette initiative est de renforcer une crédibilité déjà établie en présentant les résultats concrets de cette forte mobilisation des membres de l’écosystème financier » lors de ce forum, a ajouté M. Patrick Assi.

Mme Marthe Ehui, vice-présidente de la Commission développement et financement de la Cgeci, a indiqué que trois étapes marqueront la journée du 17 novembre, à savoir la matinée scientifique, des ateliers dédiés aux PME dans l’après-midi et dans la soirée le dîner de Gala des Awards du financement.

Au cours de ces Awards du financement, seront décernés trois prix, notamment le Prix de la meilleure banque ou établissement financier, le Prix de la microfinance et le système de financement décentralisé ; et le Prix de la meilleure innovation.

L’essence de La Finance s’engage est « d’apporter aux décideurs et à l’environnement des données sur les besoins en financement des PME, l’offre et le capital, de manière à pouvoir avoir l’écart et informer des actions que l’on suit par la suite », a expliqué M. Teddy Roux, directeur Afrique de l’Ouest de ESP.

M. Teddy Roux a fait observer qu’en 2016, année marquant le lancement de l’Initiative La Finance s’engage, le besoin en financement des entreprises en Côte d’Ivoire était de plus de 3.500 milliards de Fcfa, mais l’offre de capital ne couvrait qu’un tiers des demandes de financement.

« Le problème demeure et les PME ont toujours besoin de financement », a relevé M. Teddy Roux, soulevant la problématique de manque de confiance entre les opérateurs économiques et les institutions financières.

« Le sens de La Finance s’engage est vraiment d’avoir un plaidoyer efficace, mesuré et mesurable basé sur des informations que l’on capture qui ne sont pas de l’ordre de l’anecdote », a-t-il poursuivi, mentionnant que l’Initiative est aussi « tributaire des engagements que les institutions financières sont prêtes à prendre ».

Sur la base des données, on mobilise les acteurs, à savoir les institutions financières, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé, à prendre des engagements, a-t-il noté, insistant que La Finance s’engage est « une initiative qui vise dans le temps à régler un problème structurel ».

Mme Fouqueray Désirée, une cheffe d’entreprise, a invité pour sa part les PME à tenir des états financiers et une comptabilité afin que la banque ait des données pour évaluer l’efficacité du crédit à apporter. Elle a également plaidé pour que les banques expliquent les raisons du rejet des dossiers de financement.

Selon M. Teddy, 50% des PME qui déposent des dossiers auprès des banques sont financées. Mais, beaucoup de PME n’osent pas exprimer leurs besoins de financement devant les banques, en général, pour des raisons de gouvernance.

Lors la 5e édition, 1.295 milliards Fcfa ont été mobilisés pour les PME. En outre, environ 600 PME ont bénéficié d’un programme d’éducation financière et plus de 1.250 acteurs des PME ont été rencontrés à l’intérieur du pays à travers des ateliers régionaux et des ateliers thématiques à Abidjan.

Quelque 2.500 acteurs ont été touchés en 2021 lors d’ateliers, où des PME ont été conviées pour des sessions d’informations sur des initiatives, des décrets et des projets qui sont notamment mis en œuvre par des institutions membres de la plateforme La Finance s’engage.