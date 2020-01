Côte d’Ivoire : environ 300 journalistes attendus à la soirée des Ebony 2019

Environ trois cents journalistes sont attendus, samedi à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne qui accueille l’édition 2019 de la «Soirée des Ebony» pour récompenser les meilleurs acteurs des médias en Côte d’Ivoire, a appris APA mardi auprès de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI).« La capacité d’accueil de la salle qui abritera la soirée est de 450 places. Nous demandons encore aux retardataires de s’inscrire en ligne pour pouvoir bénéficier des cartes d’invitation. Environ 300 places sont prévues pour les journalistes. Mais nous allons essayer de faire plus», a promis dans une conférence de presse Jean-Claude Coulibaly, le président de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI).

Confirmant la date du 18 janvier prochain retenue pour cette prestigieuse soirée des Ebony, M. Coulibaly a appelé avec insistance ses confrères à s’inscrire en ligne sur la plateforme de l’UNJCI pour bénéficier des cartes d’invitation sans lesquelles ils ne pourront accéder à la salle de l’événement.

« La date du 18 janvier est confirmée. Nous tenons à rassurer nos partenaires pour leur dire que Ebony aura bel et bien lieu le 18 janvier prochain », a assuré le président de l’UNJCI.

Poursuivant M. Coulibaly a annoncé que contrairement à l’an dernier où le «Super Ebony» n’a obtenu qu’un véhicule et divers autres lots, cette année, en plus du véhicule et des différents lots, le meilleur journaliste de Côte d’Ivoire aura un terrain avec Arrêté de concession définitive (ACD).

Initialement prévue le 21 décembre dernier, la soirée des Ebony a été reportée au 18 janvier prochain à l’hôtel président de Yamoussoukro en raison de la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Côte d’Ivoire qui s’est tenue du 20 au 22 décembre dernier.

Institué en 1998, le « Prix Ebony» du nom du célèbre journaliste ivoirien Noël X. Ebony organisé par l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), est la nuit la plus prestigieuse du journalisme en Côte d’Ivoire et récompense chaque année les meilleurs journalistes ivoiriens.

