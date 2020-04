Côte d’Ivoire: des organisations communautaires lancent une chaîne de solidarité pour les pauvres pendant le ramadan

Des organisations civiles communautaires avec la collaboration des médias confessionnels islamiques lancent du 16 au 30 avril prochain une opération nationale de solidarité à l’endroit des personnes vulnérables au sein de la communauté musulmane pendant le mois de Ramadan.Selon une note d’information transmise samedi à APA, cette initiative vise à créer une chaîne de solidarité à l’occasion du mois de Ramadan pour soutenir les guides religieux et les personnes vulnérables privées de soutien de la communauté du fait de la fermeture des lieux de culte en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19). Cette opération qui bénéficie de l’onction du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire (COSIM) et de l’Association des musulmans sunnites de Côte d’Ivoire (AMSCI) est à l’initiative d’un collectif de plusieurs organisations. Il s’agit de la Fondation Réveil des Cœurs, de la Fondation Djigui la Grande Espérance, de la Fondation Zakat et Wakf, de l’ONG AMBEF-CI, de l’ONG Rouchdiya Charity et des structures leaders de jeunesse musulmane que sont l’Amicale des anciens de l’AEEMCI (3A), de l’Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d’Ivoire (AEEMCI), de l’Association des jeunes musulmans de Côte d’Ivoire (AJMCI), de la Jeunesse musulmane de Côte d’Ivoire (JEMCI), de la Communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d’Ivoire (CEEMUCI) et de la Citadelle. « Si la solidarité est une vertu cardinale en l’islam, elle l’est davantage en ce mois béni de ramadan et devrait revêtir encore plus un caractère obligatoire dans une situation de crise sanitaire mondiale sans précédent », explique la note, soulignant que cette action est destinée aux veuves, aux orphelins, aux personnes âgées, aux muezzins, aux prédicateurs, aux imams… « Grâce à la chaîne de solidarité, les imams, leurs conseils et les familles vulnérables sont soutenus par des dons en nature et en numéraire par leurs communautés respectives. Cette chaîne de solidarité se déroulera sur toute l’étendue du territoire national dans la période du jeudi 16 avril au dimanche 30 avril 2020 au sein de chaque mosquée », conclut la note. Le jeûne du Ramadan est le quatrième pilier de l’Islam durant lequel les musulmans restent à jeun de l’aube jusqu’au coucher du soleil tous les jours pendant 29 ou 30 jours de même qu’ils s’abstiennent d’avoir des rapports sexuels avec leur époux ou épouse dans la journée. data-ad-client="ca-pub-9760088965124508" data-ad-slot="2140806877"> data-ad-client="ca-pub-9760088965124508" data-ad-slot="2140806877">

Ce mois « béni » de l’Islam qui a vu la révélation du Saint Coran au Prophète Mohammed (Paix et salut d’Allah sur Lui) et 9ème mois lunaire est également accueilli en tant que période de grande générosité, de solidarité et de partage.

Il constitue aussi une période de grande consommation où de nombreuses publicités de produits autour du Ramadan sont visibles à travers le pays. L’édition du Ramadan 2020 (1441 H) pourrait commencer le 24 avril prochain.

Depuis le 18 mars dernier, les dignitaires religieux musulmans ont décidé de la fermeture des mosquées sur toute l’étendue du territoire ivoirien en vue de lutter contre la propagation du Covid-19 en Côte d’Ivoire où 480 cas ont été confirmés à ce jour avec trois décès et 54 cas de guérison.