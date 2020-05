Côte d’Ivoire : des jeunes formés pour défendre le parti de Ouattara sur les réseaux sociaux

Des jeunes du Cercle national Amadou Gon Coulibaly ( CNAGC), une association se réclamant du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti présidentiel) ont été formés samedi à Abidjan pour défendre le bilan du parti d’Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux, a constaté APA sur place.« Je voudrais vous instruire pour que vous puissiez parler et expliquer le projet de société du RHDP sur les réseaux sociaux. Vous devez interagir avec les internautes pour défendre les réalisations du premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux côtés du président. Il faut que vous ayez la réplique face aux contradicteurs du parti », a exhorté Zakaria Berté, le directeur général de l’Institut pédagogique national de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (IPNET) qui s’exprimait à l’occasion de la double cérémonie d’investiture de cette association et de formation de ses membres à l’usage des médias sociaux.

M. Berté qui est également le parrain de cette organisation, a instruit ses filleuls sur les résultats de la gouvernance de l’exécutif ivoirien. Il a ainsi passé en revue les principaux axes de cette gouvernance qui sont selon lui, le renforcement de la qualité des institutions, le développement du capital humain, la transformation structurelle de l’économie, le développement des infrastructures et le développement de la coopération internationale.

« L’objectif de ma communication est de vous aider à surmonter les contraintes qui entravent votre participation au processus politique », a expliqué M. Berté invitant les jeunes de son parti « à ne pas tomber dans les insultes sur les réseaux».

Poursuivant, il a exhorté avec insistance les jeunes du CNAGC à défendre les actions le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly sur la toile. Celui-ci, rappelle-t-on, a été désigné comme le candidat du RHDP à la présidentielle ivoirienne d’octobre prochain.

Dans le même élan, M. Aboubakr Koné, un autre cadre du RHDP a, dans une autre présentation, invité les jeunes de son parti à participer à la « vie numérique » du parti présidentiel. Quant à Pierre Oulé, le président du CNAGC, qui dit revendiquer 35 000 membres, il a dit l’engagement de son association à accompagner Amadou Gon Coulibaly, le candidat du RHDP.

« Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly se porte bien et même très bien. Dans les prochains jours, il sera avec nous pour continuer le travail », a assuré pour sa part, Bakary Coulibaly, le représentant de la famille du chef du gouvernement ivoirien à cette rencontre.