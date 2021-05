Côte d’Ivoire: début des consultations médicales pré-pèlerinage pour le Hadj

Les opérations de consultations médicales pré-pèlerinage pour le Hadj ont débuté ce lundi en Côte d’Ivoire pour s’achever le 11 juin 2021, selon une note du Commissariat du Hadj.Dans cette note signée par l’Imam Bachir Ouattara pour le Commissariat du Hadj, sont pris en compte les candidats déjà inscrits en 2020 au public et au privé et non porteurs de maladies chroniques (hypertension, diabète, asthme, problèmes urologiques, cardiopathies).

Les candidats présentant « des facteurs de vulnérabilité (handicap) seront incessamment appelés par le call center du commissariat et dirigés vers des centres précis à une date précise », mentionne la note.

Toutes les personnes déjà enregistrées dans la base du Système de gestion des pèlerins de Côte d’Ivoire (SYGEPCI), souhaitant voyager avec les opérateurs privés, « n’ont pas besoin de refaire cette identification », souligne le texte, qui les invite à se rendre directement dans un des centres qui leur sont dédiés.

« Par contre, tous les nouveaux candidats au Hadj 2021 non encore enregistrés sur la plateforme du Système de gestion des pèlerins de Côte d’Ivoire (SYGEPCI), devront le faire avant de se rendre dans le centre de consultation dédié également conformément à la liste jointe », indique le commissariat du Hadj.

Le Commissariat du Hadj note par ailleurs « qu’ aucune nouvelle inscription n’est pour le moment possible au niveau du contingent étatique », invitant de ce fait les parents et futurs candidats à la prudence pour éviter de se faire gruger.