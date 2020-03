Côte d’Ivoire: début de distribution des dons de la chaîne de solidarité contre le Coronavirus

La ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Pr Mariatou Koné a débuté lundi à Abidjan, la distribution de dons réceptionnés dans le cadre de la chaîne de solidarité contre la maladie à Coronavirus (Covid-19) en Côte d’Ivoire.Ainsi, pour le lancement de cet élan de solidarité contre le Covid-19, les élus locaux et autres responsables des villes ivoiriennes de Guibéroua (Centre-Ouest), de Dabou (Ouest d’Abidjan), de Biankouma (extrême ouest), de Tiébissou (Centre) et de Bouna (Nord-Est) ont reçu des savons, du riz, des caches-nez, des seaux, des gants… qu’ils redistribueront à leur tour aux populations de leurs localités.

« Après notre appel, nous avons reçu du riz, des gels, du savon… et nous procédons à la redistribution de ces dons et toutes les zones de la Côte d’Ivoire en recevront», a assuré Pr Mariatou Koné à cette occasion, remerciant les donateurs.

« Nous réceptionnons tous les dons quelque soit la quantité. Ils sont redistribués afin que chaque personne qui n’a pas les moyens puissent en bénéficier», a-t-elle expliqué, appelant les uns et les autres à manifester leur générosité en faisant des dons pour les plus vulnérables pendant cette crise sanitaire.

« Nous avons besoin de tout le monde, chacun à son niveau peut faire quelque chose pourvu que la chaîne de solidarité ne soit pas rompue pour stopper la pandémie du Coronavirus en Côte d’Ivoire», a exhorté Mme Koné.

De leur côté, les responsables des départements et communes bénéficiaires dont le ministre Emmanuel Esmel Essis (Dabou) et la secrétaire d’Etat Mys Belmonde Dogo (Guibéroua), ont successivement exprimé leur reconnaissance aux donateurs et à la ministre Mariatou Koné pour cette initiative.

« On ne peut qu’être très heureux de cet élan de solidarité exprimé à travers le ministre Mariatou Koné qui une fois de plus démontre que la solidarité est la clé du succès de ce combat que nous menons tous, chacun à son niveau pour arrêter la propagation de cette pandémie », a indiqué M. Essis.

