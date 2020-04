Côte d’Ivoire/Covid-19: mise en place d’un plan d’urgence de prise en charge des enfants vulnérables

Le ministère ivoirien de la femme, de la famille et de l’enfant (MFFE) a mis en place un plan d’urgence de prise en charge des enfants vulnérables en Côte d’Ivoire contre la maladie à Coronavirus (Covid-19), a annoncé, samedi, la ministre Ramata-Ly Bakayoko.« Face à la menace du Covid-19, le ministère ivoirien de la femme, de la famille et de l’enfant a mis en place un plan d’urgence de prise en charge des enfants vulnérables. Ce programme consiste à les regrouper dans des centres où ils bénéficient d’une assistance alimentaire et sanitaire et avec une sensibilisation sur le Covid-19 », a indiqué la ministre.

Ramata-Ly Bakayoko présentait au cours du point de presse quotidien, le Plan de riposte de son département pour atténuer l’impact de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Selon la ministre, la protection des enfants les plus vulnérables est une priorité pour son département ministériel en cette période de crise sanitaire, notamment les enfants en situation de rue.

Dans le cadre du Programme sécurité alimentaire et nutrition coordonné par la primature ivoirienne pour faire face au Covid-19, plusieurs actions ont été déjà menées en faveur des enfants vulnérables.

Il s’agit entre autres de l’organisation des repas pour 300 enfants de la rue Abidjan, la distribution de vivres aux enfants en situation de rue placés en centres spécialisés et la prise en charge de 10 000 enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aigüe.

Poursuivant, Mme Bakayoko a énuméré plusieurs autres actions inscrites dans ce Plan de riposte de son département ministériel contre le Coronavirus.

data-ad-client="ca-pub-9760088965124508" data-ad-slot="2140806877">