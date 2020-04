Côte d’Ivoire/Covid-19: les activités du Projet C2D Education-Formation «ne sont pas à l’arrêt total» (coordonnateur)

En dépit de la crise sanitaire du Covid-19, les activités du Projet du Contrat de désendettement et de développement (Projet C2D) Éducation-Formation « ne sont pas à l’arrêt total », assure son coordonnateur Bacary Kamara, dans un entretien de presse.« Nous nous sommes réorganisés pour la continuité de nos activités dans le respect des mesures barrières », a déclaré M. Kamara Bacary, coordonnateur du Projet C2D Education-Formation, mis en place dans le cadre de la coopération entre la France et la Côte d’Ivoire.

La pandémie à coronavirus a ralenti tous les secteurs d’activité en Côte d’Ivoire. Le secteur Education-Formation n’est pas en reste. Selon M. Kamara, « les activités ne sont pas à l’arrêt total » , car le Projet C2D en son volet Education-Formation se poursuit.

Fin février 2020, le Premier ministre ivoirien et l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, ont lancé les marchés de construction de 60 collèges de proximité dans le cadre de la phase 2 du C2D, qui devrait permettre de renforcer les établissements scolaires du pays.

M. Kamara a fait savoir que « quatre marchés de construction des 60 premiers collèges de proximité du C2D 2 ont été effectivement signés avec trois entreprises », ajoutant que la prochaine phase après celle de la signature des marchés concernera l’exécution des travaux sur chaque site.

De ce fait, dira-t-il, « une organisation est en cours de finalisation pour assurer le suivi et le contrôle des travaux avec le Bureau national d’études techniques et de développement (BNETD) comme maître d’œuvre principal appuyé par les ingénieurs et techniciens de l’unité de coordination du Projet C2D Education-Formation ».

Concernant les activités pour l’Enseignement technique, la Formation professionnelle et l’Enseignement supérieur, il a relevé que la mise en œuvre de celles-ci se poursuit en dépit de la crise sanitaire.

