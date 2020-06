Côte d’Ivoire/Covid-19 : Le gouvernement recense des entreprises en difficulté pour les aider

Le ministre ivoirien auprès du premier ministre chargé de la Promotion de l’investissement privé, Emmanuel Esmel Essis a visité vendredi à Abidjan, l’entreprise « Pressing écologique et industriel» et le chantier de Noom Hôtel Abidjan, deux entreprises en difficulté en raison de la maladie à Covid-19, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne. A cette occasion, M. Essis a recensé au nom du gouvernement ivoirien les difficultés de ces entreprises en « cours d’investissement » et a promis de les accompagner à travers le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI).

« Nous avons examiné ces différentes difficultés auxquelles nous allons apporter des réponses. La PME (Pressing écologique et industrielle) fonctionne bien. Seulement que la pandémie l’a amené à avoir un chiffre d’affaires très en deçà de ses prévisions », a expliqué Emmanuel Esmel Essis.

« Pour Noom Hotel qui est en plein chantier, qui a des retards et qui voit son agrément venir à échéance, il faut examiner comment lui accorder une prorogation pour terminer son investissement», a dit le ministre Essis au terme de sa visite guidée sur le site de cette infrastructure hôtelière de cinq étoiles située au Plateau, le quartier administratif et des affaires d’Abidjan.

« Avec la pandémie de la Covid-19, ces investisseurs rencontrent certainement des difficultés. Il était bon de passer les écouter, partager avec eux différentes problématiques et voir comment le gouvernement peut les assister», a-t-il encore expliqué.

« Au niveau de l’état d’avancement des travaux, nous sommes aujourd’hui à un taux de réalisation de 85%. Le gros oeuvre est totalement terminé. Nous sommes aujourd’hui dans les phases d’installation, d’agencement pour la finalisation de cet hôtel vers la fin de l’année en termes de travaux. Ensuite au premier trimestre 2021, seront créées les conditions de sa mise en exploitation», a fait savoir à son tour, Yigo Thiam, le directeur général du groupe Teyliom, promoteur de cet hôtel.

«Nous avons bénéficié de toutes les facilités à l’investissement pour cet hôtel et nous bénéficions d’un soutien de l’Etat. Il y a un ralentissement au niveau des travaux à cause de la pandémie. Mais nous avons continué à travailler en respectant les mesures sanitaires édictées par le gouvernement ivoirien », a poursuivi M. Thiam, plaidant ainsi pour un accompagnement de l’État et une « extension de nos facilités à l’investissement ».

Situé au cœur du centre des affaires d’Abidjan, Noom Hôtel Abidjan est un immeuble de 21 étages et sera composé de 179 chambres, 28 appartements, des salles de conférence, une piscine, un night club… pour un coût de plus de 39 milliards FCFA.