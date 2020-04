Côte d’Ivoire/Couvre-feu: 21 personnes interpellées, 15 assistées et 5 corps enlevés jeudi (police)

Vingt-un individus ont été interpellés jeudi en Côte d’Ivoire pour violation de couvre-feu décrété pour casser la chaîne de propagation du Covid-19, et 15 autres assistés, tandis que cinq corps enlevés entre 21h et 5h suite à des décès à domicile, selon un bilan de la police.Dans la nuit du jeudi 2 avril 2020, « 21 personnes interpellées pour violation du couvre-feu, 15 personnes assistées dont 14 pour urgences médicales et un pour dépannage de véhicule et 5 corps enlevé (décès naturel à domicile pour morgues) », précise la police nationale.

Le couvre-feu imposé le 23 mars 2020 s’étend sur l’ensemble du territoire national. Au poste de péage d’Attinguié, l’une des voies d’accès du côté Nord-Ouest d’Abidjan, le point de ce jeudi, de 7h30 à 19h30 (GMT) indique 422 véhicules disposant de laissez-passer.

A cette période de la journée, 69 véhicules ont été refoulés ainsi que 39 personnes. Par contre à ce poste de péage, l’on enregistre 282 véhicules transportant des denrées alimentaires et 1 104 autres transportant des marchandises, puis 612 personnes retrouvées avec les laissez-passer.

Selon le bilan de la nuit du 02 au 03 avril 2020, de 19h30 à 04 heures du matin, l’on dénombre 18 véhicules disposant de laissez-passer, deux véhicules refoulés, 18 véhicules transportant des denrées alimentaires et 11 autres transportant des marchandises.

Pour cette nuit, la police ivoirienne révèle deux personnes refoulées contre 15 autres personnes retrouvées en possession de laissez-passer. La restriction des déplacements affecte visiblement les trafics humains, cependant cela s’avère capital si le pays veut contenir la pandémie.

Le nombre de cas confirmés au Coronavirus (Covid-19) en Côte d’Ivoire a grimpé jeudi à 194 dont 15 guéris et un décès, selon un bilan du ministère de la Santé et de l’hygiène publique, faisant état de quatre nouveaux cas de contamination dans le pays.

