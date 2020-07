La Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) a indiqué mercredi dans un communiqué transmis à APA qu’aucune pénalité n’a été appliquée sur les factures d’électricité dont la date limite avait été reportée par l’Etat en raison de la Covid-19 contrairement à certaines allégations sur les réseaux sociaux.« Depuis quelques semaines, nous constatons des publications sur les réseaux sociaux faisant état d’application de pénalités sur les factures dont la date limite avait été reportée par l’Etat de Côte d’Ivoire. Aucune pénalité n’a été appliquée sur les factures dont la date limite a été reportée par l’Etat », a démenti la CIE.

Selon cette compagnie, la date limite des factures concernées fixées respectivement au 15 juillet et 17 Août 2020 n’étant pas encore arrivées à expiration, il est matériellement impossible d’y appliquer des pénalités.

Les cas de pénalités observés sont ceux portant sur des impayés antérieurs à la période de mars et avril 2020, a précisé la compagnie ajoutant également que les cas de pénalités observés portent sur des factures de clients abonnés au tarif professionnel et non concernés par la mesure de report de date limite.

« La CIE voudrait donc rassurer l’ensemble de ses abonnés et leur confirmer que les allégations circulant sur les réseaux sociaux sont sans fondement. Elle veille à l’application effective des mesures arrêtées par le Gouvernement », a conclu le communiqué.

En mars dernier, le gouvernement ivoirien a annoncé la prise en charge des factures d’électricité des pauvres en raison de la pandémie à Covid-19. Par ailleurs, l’exécutif ivoirien a décalé pour l’ensemble des abonnés les dates limites de paiement des factures d’électricité et d’eau d’avril à juillet 2020 et de mai à août 2020.