Côte d’Ivoire : 50 000 TVI pour lutter contre la fraude sur l’identité

50 000 Terminaux de vérification d’identité (TVI) ont été mis, mercredi, à la disposition de l’Association des sociétés de transfert d’argent et de change de Côte d’Ivoire (ASTAC-CI) par l’Office national de l’état civil et de l’identification (ONECI).Cette mise à disposition a fait l’objet d’une convention paraphée par le Directeur général de l’ONECI, Christian Ago Kodia et le président de l’ASTAC-CI, Madi Ouédraogo.

Le Terminal de vérification d’identité (TVI) est un équipement de vérification et d’authentification des titres d’identité (cartes nationales d’identité et cartes de résident) hors ligne, basé sur la technologie biométrique et de reconnaissance faciale.

« Cette convention qui met l’ONECI dans son rôle est un acte majeur parce qu’elle permettra de réduire la fraude, les dégâts. C’est un acte fort que nous posons pour réduire la fraude sur l’identité et sécuriser les transactions », a expliqué le directeur général de l’ONECI, Christian Ago Kodia.

« A l’ère du numérique nous sommes en train de travailler pour que la question de l’identité ne soit pas un frein au développement (…) », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de l’ASTAC-CI s’est montré rassurant. « Ce n’est pas un partenariat de complaisance. Vous n’aurez pas honte à traverser ce partenariat », a dit Madi Ouédraogo, s’adressant au directeur général de l’ONECI.

Pour lui, ces terminaux sont les bienvenus. « Ces terminaux nous soulagent. Avec cette solution vous venez d’enlever une épine de nos pieds », a conclu le président de l’ASTAC-CI.

Face à la fraude documentaire, à l’usurpation d’identité, à la menace terroriste et à la cybercriminalité, l’Etat ivoirien s’est engagé depuis quelques années dans un processus de modernisation de son état civil à travers la mise en place d’un Registre national des personnes physiques (RNPP). Ces fléaux font perdre au pays et aux entreprises annuellement plusieurs dizaines de milliards de FCFA.