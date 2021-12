Côte d’Ivoire: 213 médailles décernées au championnat des arts martiaux chinois

Deux cent treize médailles ont été attribuées à des athlètes ivoiriens, à la 13e édition de la « Coupe de Côte d’Ivoire Séniors » et du « Championnat espoir », tenue à Abidjan mi-décembre 2021, sous l’égide de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois (FIAMC).

Les compétitions se sont déroulées notamment les 18 et 19 décembre 2021 au Palais des sports de Treichville, dans le Sud d’Abidjan. La première journée était consacrée à la Coupe de Côte d’Ivoire chez les hommes et dames âgés de 16 à 40 ans.

Les différents tableaux de compétition indiquaient les disciplines du tao lu à mains nues, armes courtes, armes longues et de sanda. Trente clubs étaient inscrits avec 50 équipes, dont 30 équipes sanda et 20 équipes tao lu.

Le club du lotus de cristal d’Attécoubé, a chez les dames, été déclaré vainqueur de la Coupe de Côte d’Ivoire en tao lu et le club AIWA itaidochi Abobo, dans la discipline Sanda. Chez les hommes, le vainqueur en sanda est le club Black panthers de la Zone 4 et en tao lu, le club lotus de cristal.

La seconde journée, elle, était consacrée au championnat espoir des enfants de 4 à 15 ans, en tao lu, sanshu et sanda. La Coupe de Côte d’Ivoire est une compétition par équipe qui se fait généralement avec les séniors, dont l’âge varie de 16 à 40 ans.

Au total, plus de 415 athlètes ont pris part à ce championnat avec la participation de 70 clubs dont 10 clubs de l’intérieur et 60 clubs dans le Grand Abidjan. Les trois premiers de chaque catégorie et de chaque tableau ont été médaillés, soit 213 médailles distribuées.

« La Coupe de Côte d’Ivoire, on a voulu l’organiser absolument, parce qu’il y a eu le championnat national, pour compléter la saison avec une coupe au niveau des séniors », a fait savoir le président de la FIAMC, Méïté Siaka.

Il s’est félicité de ce que les jeunes ont fait « montre de dextérité » et d’une qualité de jeu, estimant qu' »il y a une évolution des combattants » et « des graines qu’on peut préparer pour le championnat d’Afrique ».

« La fédération mondiale, à cause de la Covid-19, n’a pas voulu faire le championnat du monde, cependant, au plan national, nous avons fait une bonne campagne », avec le championnat national à Kani (nord), du 30 au 31 octobre 2021, la Coupe de Côte d’Ivoire le 18 décembre et le championnat espoir le 19 décembre 2021, a déclaré M. Méïté Siaka, se disant « satisfait ».

La 13e édition de la Coupe Côte d’Ivoire et le Championnat espoir des enfants de 4 à 15 ans, ont connu un franc succès. C’est dans une ambiance de fête que la saison 2021 de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois (FIAMC) a été clôturée.