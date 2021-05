Côte d’Ivoire: 2000 élèves apprennent le Chinois dans les lycées

Quelque 2 000 élèves répartis sur 16 clubs actifs à travers la Côte d’Ivoire apprennent le Chinois dans les établissements secondaires, a dit mercredi à la presse M. Yoro Loua, le président du Réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine (REIAC).

M. Yoro s’exprimait en marge du lancement de la première édition de la Journée de célébration de l’amitié sino ivoirienne par les clubs des élèves amis de la Chine, tenue au Lycée Sainte-Marie de Cocody, dans l’Est d’Abidjan.

Cette journée récréative de célébration de la culture sino-ivoirienne, a été marquée par des sketchs, des chants et des danses exécutés par les élèves en Chinois, en présence de l’ambassadeur de la Chine en Côte d’Ivoire, M. Wan Li.

Selon M. Yoro Loua, cette cérémonie s’inscrit dans le programme d’activités du Réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine et consiste à « créer un cadre d’expression pour les élèves qui apprennent la langue chinoise ».

« Nous sommes à la première édition et nous avons un total d’environ 2 000 élèves répartis sur 16 clubs à Abidjan comme à l’intérieur », a relevé M. Yoro, ajoutant que le REIAC est né de la volonté d’un groupe d’enseignants, cadres, ayant bénéficié d’un séjour de formation linguistique en Chine.

L’ambassadeur de Chine en Côte d’Ivoire, Wan Li, a remis des salles multimédia, équipées par Huawei Technologies, le géant mondial des télécoms, au Lycée Sainte-Marie de Cocody, un établissement d’excellence dédié aux jeunes filles.

M. Etienne Liu, le directeur général de Huawei Côte d’Ivoire a indiqué que ce don fait à 74 établissements à travers le pays, intervient dans la mission du groupe d’ « apporter le digital à chaque individu, chaque maison et chaque organisation pour un monde mieux connecté».

Le diplomate chinois a laissé entendre que c’était un « plaisir » pour lui de participer à cette cérémonie pour « féliciter l’amitié sino-ivoirienne », faisant observer que de plus en plus de jeunes Ivoiriens s’intéressent à la Chine afin d’apprendre la langue et la culture chinoise.

Il s’est réjoui de ce que ces élèves parlent bien le Chinois, avant d’ajouter « aujourd’hui, je viens pour les encourager » et leurs prestations montrent que les « jeunes Ivoiriens peuvent bien maîtriser la langue chinoise », ce qui peut jouer un rôle important dans le renforcement des relations entre les deux peuples.

Pour M. Abraham Pongathié, directeur régional de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, Abidjan 1, la Chine constitue un «fondement» où la Côte d’Ivoire peut « puiser des connaissances, des exemples, des modèles de réussites pour les traduire dans notre pays à notre goût ».

Coopérer avec la Chine, deuxième puissance économique mondiale, « c’est pour nous un gain inestimable qui permet à nos enfants de s’élever aussi au niveau du développement des jeunes Chinois, pourquoi pas concurrencer avec eux en matière de réflexion et de développement », a-t-il poursuivi.

« Au départ, je ne m’intéressais pas à la langue chinoise et après avoir vu les sketchs et les présentations faites par les élèves dans la langue chinoise, cela m’a encouragé à apprendre la culture et la langue chinoise pour pouvoir participer à l’évolution de la coopération sino-ivoirienne », a avoué Moustapha Sanogo, un élève de l’Ecole militaire préparatoire et technique (EMPT) de Côte d’Ivoire.

Le réseau envisage par ailleurs de permettre aux élèves d’acquérir des connaissances dans la langue chinoise et leur offrir l’opportunité de faire, plus tard, des études en Chine à travers la coopération avec l’ambassade de Chine en Côte d’Ivoire.