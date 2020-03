Côte d’Ivoire: 1700 milliards Fcfa pour «atténuer l’impact» du Covid-19

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, en charge du Budget et du portefeuille de l’Etat, a présenté mardi le plan de riposte du gouvernement pour «atténuer l’impact » du Coronavirus (Covid-19) en Côte d’Ivoire, d’un coût de 1700 milliards Fcfa, soit environ 5% du Produit intérieur brut (PIB) du pays.« En complément au plan de riposte sanitaire, le gouvernement a engagé des consultations avec l’ensemble du secteur privé, les différentes organisations professionnelles entre le 24 et le 30 mars 2020, ayant permis d’élaborer un plan de soutien économique, social et humanitaire évalué à 1700 milliards de Fcfa, soit environ 5% de notre PIB », a dit M. Gon Coulibaly dans une déclaration télévisée.

Ce plan, dira-il, permettra d’ «atténuer l’impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels et permettra également de préparer une reprise rapide des activités à la fin de la pandémie ».

Il se décline en trois principaux axes, à savoir des mesures de soutien aux entreprises, les mesures d’appui à l’économie et les mesures sociales en faveur des populations.

A court terme, les mesures de soutien aux entreprises visent à maintenir les activités économiques afin de soulager leur trésorerie et à préserver l’emploi. A cet égard, le gouvernement a décidé de suspendre les contrôles fiscaux pour une période de trois mois.

Le gouvernement a entrepris de reporter de trois mois le paiement des taxes forfaitaires des petits commerçants et artisans, notamment les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit, les bars, les cinémas et les lieux de spectacles.

Sont également différées pour une période de trois mois, le paiement des impôts, taxes et versements assimilés dus à l’État ainsi que des charges sociales du fait des difficultés de trésorerie des entreprises. En outre, le secteur du transport bénéficiera d’une réduction la patente à hauteur de 25%.

Le plan prévoit que soit différés pour une période de trois mois le paiement de l’impôt sur les revenus de capitaux (IRC) aux entreprises du tourisme et de l’hôtellerie qui éprouvent des difficultés, puis une exonération des droits et taxes de porte sur les équipements de santé, matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Selon M. Gon Coulibaly, sont annulées les pénalités de retards dans le cadre de l’exécution des marchés et commandes publics avec l’État et ses démembrements durant la période de crise. L’Etat va rembourser les crédits de TVA sous un délai de deux semaines, grâce à un allègement des contrôles à priori et le renforcement des contrôles à posteriori.

En dépit de cette situation de crise sanitaire mondiale, la Côte d’Ivoire a décidé de continuer le paiement de la dette intérieure, notamment aux entreprises des sous-secteurs sinistrés du fait de la crise, en privilégiant les factures inférieures à 100 millions pour atteindre le maximum d’entreprises, en particulier les Petite et moyenne entreprises (PME) et les Très petites entreprises (TPE).

Il prévoit de réaménager en liaison avec les ports d’Abidjan et de San-Pedro (sud-ouest ivoirien) le paiement des frais de magasinage durant la période de la pandémie pour surseoir aux pénalités et suspendre la facturation de surestaries, c’est-à-dire les pénalités dues en cas de dépassement des délais de présence des navires.

A l’instar de plusieurs pays dans le monde, la Côte d’Ivoire fait face à la propagation de la maladie à Coronavirus (Covid-19) qui constitue un défi de santé publique à l’échelle de la planète. La pandémie touche plus de 200 pays dans le monde avec plus de 700 000 cas confirmés.

Avec 11 nouveaux cas confirmés au 31 mars 2020, la Côte d’Ivoire enregistre 179 personnes contaminées au Covid-19 dont sept guéries et un décès. Pour casser la chaîne de contamination, les autorités ont décidé de l’isolement du Grand Abidjan des villes de l’intérieur du pays depuis dimanche à minuit.