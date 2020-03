Coronavirus: suspension de vols et arrivées de passagers en Côte d’Ivoire

Le gouvernement ivoirienne a suspendu, mercredi, jusqu’à nouvel ordre « tous les vols de passagers et toutes les arrivées de passagers par bateaux en provenance, directement ou indirectement, des pays ayant plus de cent cas confirmés de coronavirus.Selon un communiqué du ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, cette nouvelle mesure rentre en vigueur « à compter du vendredi 20 mars 2020 à 23 h 59 mn ».

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la prévention des risques de propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), et suite à une évaluation des mesures prises le lundi dernier par le Conseil national de Sécurité (CNS), a-t-il expliqué.

Par ailleurs, M. Koné a exhorté l’ensemble des acteurs concernés au «strict respect de ces mesures indispensables à la préservation de la santé des populations ». Le nombre de cas confirmés de coronavirus est passé de six à neuf en Côte d’Ivoire, selon les chiffres communiqués, mercredi, par le ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique.

Le lundi 16 mars dernier, à l’issue d’une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité (CNS) présidée par le président ivoirien Alassane Ouattara sur la situation de la maladie à coronavirus en Côte d’Ivoire, les autorités ivoiriennes ont pris 13 mesures complémentaires pour lutter contre la propagation de cette maladie.

Il s’agit entre autres de la fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours et la suspension pour une période de 15 jours renouvelables, à compter du 16 mars 2020 à minuit de l’entrée en Côte d’Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de la maladie à coronavirus.