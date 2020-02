Coronavirus : Le Maroc rapatrie ses ressortissants de la ville chinoise de Wuhan

Le Maroc a rapatrié ses ressortissants de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l’épidémie de la maladie due au nouveau coronavirus, indique samedi un communiqué du ministère de la santé, parvenu à APA.« Le ministère de la santé informe l’opinion publique que l’opération de rapatriement des ressortissants marocains de Wuhan en Chine, organisée sur hautes instructions du Roi Mohammed VI, est menée comme prévu et en parfaite coordination entre tous les Départements concernés, avec arrivée attendue sur le territoire national le dimanche 02 février 2020 », annonce le ministère.

Une équipe médicale, constituée de médecins et d’infirmiers civiles et militaires, accompagne les ressortissants depuis Wuhan jusqu’aux sites d’accueil à l’hôpital Sidi Saïd de Meknès et à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat, indique la même source.

Les ressortissants marocains seront mis en observation, sous surveillance médicale étroite durant 20 jours, sous la supervision d’équipes médicales dédiées et formées à cette fin.

En vue de préserver leur sécurité sanitaire et celle de leurs familles, tout en leur assurant le maximum de confort durant la période d’observation, ces sites ont été minutieusement aménagés et équipés par tous les dispositifs médicaux nécessaires, assure le ministère.

Tout en réaffirmant qu’aucun cas de maladie due au nouveau virus n’a été enregistré au Maroc à ce jour, le ministère de la santé rassure les citoyens qu’il continuera de les informer régulièrement, aussi bien sur le suivi médical des personnes rapatriées que sur le développement de la situation relative à cette alerte mondiale.