Coronavirus : « la pandémie est maîtrisée à Kinshasa » (Eteni Longondo)

« Nous avons de moins en moins de décès. Et nous avons de moins en moins de cas. C’est un bon travail que nous avons fait à Kinshasa » C’est ce qu’on peut retenir du ministre de la santé Eteni Longondo de son audition à la commission socioculturelle du Sénat sur la gestion de la covid-19 au pays.

Selon le ministre de la santé Eteni Longondo, la pandémie à coronavirus est maîtrisée dans la capitale congolaise, considérée comme épicentre de la covid-19 en République démocratique du Congo.

« Nous avons de moins en moins de décès. Et nous avons de moins en moins de cas. C’est un bon travail que nous avons fait à Kinshasa. Si on est arrivé à maîtriser la maladie à Kinshasa, il faut aussi voir à l’intérieur du pays où le nombre de cas augmente. Il faut aider les provinces pour qu’elles arrivent à maîtriser le Coronavirus comme à Kinshasa où nous assistons à la baisse de la courbe de la contamination », s’est réjoui le ministre, avant d’encourager la fin de l’état d’urgence vu les pressions sociales et économiques.

« Nous allons, pour le moment, encourager la fin de l’état d’urgence. Avec toutes les pressions que nous avons sur le plan économique et social. Donc on peut lâcher un peu tout en observant de près la courbe de contamination afin de savoir si nous allons vers le bon », a-t-il déclaré. Il insiste « si nous allons vers le mal, on reviendra vers le chef de l’Etat pour réconfiner ».

A noter qu’officiellement, la RDC enregistre, à ce jour, 8.534 dont 8.533 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 196 décès (195 cas confirmés et 1 cas probable) et 4.528 personnes guéries.