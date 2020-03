Coronavirus : la Mauritanie interdit aux navires opérant sur ses eaux le contact avec la terre

Publié le 18.03.2020 à 00h18 par APA











Le ministère des Pêches mauritanien a interdit aux navires exerçant dans les eaux mauritaniennes d'éviter tout contact avec la terre ni avec les embarcations ou d'autres navires en guise de prévention contre le coronavirus.« Les gens de mer en provenance des zones infectées par le coronavirus sont invités au respect strict des orientations et directives du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie et du ministère de la Santé », a indiqué le ministère dans une circulaire mardi. Celle-ci a demandé « aux navires de pêche désirant entrer en zone de pêche, et titulaires d'une licence, de n'avoir aucun contact avec la terre ni avec les embarcations ou d'autres navires », soulignant que les formalités se feront par radio et que l'embarquement des marins aura lieu à la fin de la marée ou sur ordre. La note a ajouté que « les cargos transportant des produits de pêche ne sont autorisés à faire aucun transfert de leurs équipages, et que leurs contacts doivent être réduits au strict minimum ». Les flottes de pêche étrangères exerçant dans les eaux mauritaniennes comprennent un grand nombre de navires chinois et européens, deux zones fortement infectées par le Covid-19. Par ailleurs, le ministère mauritanien a exhorté les équipes de garde-côtes nationaux et l'équipage des navires de pêche à observer les mesures de protection, et à garder une distance minimale de deux mètres entre eux. Il a signalé, au sujet des navires de commerce desservant les ports mauritaniens, que leurs capitaines ont l'obligation de transmettre aux capitaines du port leur « ETA » et leur déclaration maritime de santé au moins 72 h à l'avance.

Et d’exiger que les pilotes et équipages mauritaniens soient équipés de masques, de gants et de bottes et qu’ils maintiennent une distance de deux mètres de l’équipage du navire à inspecter.

La circulaire a enfin souligné que les personnes susceptibles d’être engagées à bord du navire doivent disposer de renseignements exacts et pertinents sur la pandémie du Covid-19 afin de prendre toutes les mesures visant à réduire les risques d’exposition.