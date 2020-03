Coronavirus: la Côte d’Ivoire opte pour l’auto-confinement des cas suspects

La Côte d’Ivoire qui enregistre officiellement neuf cas de maladie à coronavirus, a opté pour l’auto-confinement des cas suspects, a affirmé jeudi à Abidjan Pr Bénié Bi Vroh Joseph, le directeur général de l’Institut national de l’hygiène publique dans une conférence de presse.« Par rapport à la question relative à la quarantaine, il faut dire que l’Etat de Côte d’Ivoire a décidé de l’auto-quarantaine. C’est un choix qui a été proposé au niveau de la réunion des ministres de la santé de l’organisation ouest-africaine de la santé en sa réunion du 14 février 2020», a dit Pr Bénié Bi qui était en compagnie de Sidi Touré, le ministre ivoirien de la Communication et des médias, par ailleurs, porte-parole du gouvernement.

A ce jour, nous avons un suivi de toutes les personnes qui sont mises en auto-confinement, a assuré Pr Bénié Bi appelant à la responsabilité et au civisme des personnes mises en quarantaine à domicile. « Les personnes qui sont mises en quarantaine sont suivies de façon quotidienne. Nous avons un système de suivi de tel sorte qu’aujourd’hui nous pouvons savoir où se trouve telle ou telle personne», a-t-il souligné.

De son côté Sidi Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien a ajouté que l’auto-confinement reste une modalité complémentaire. « Une fois engagé dans le processus d’auto-confinement, la famille du cas suspect est automatiquement mise sous cloche», a fait savoir M. Touré.

Auparavant, il a appelé les ivoiriens au respect scrupuleux des mesures préventives prises par le gouvernement. « L’heure n’est pas à la polémique. Nous sommes face à une situation exceptionnelle. Il nous faut être donc solidaires. Le gouvernement en appelle à nouveau à la sérénité, au civisme, à la discipline et surtout à la responsabilité», a exhorté le porte-parole du gouvernement.

Plusieurs personnes de nationalité ivoirienne de retour de la France pour la Côte d’Ivoire, initialement mises en quarantaine à l’Institut national de la jeunesse et des sports ( INJS) d’Abidjan, ont été renvoyées chez elles mercredi pour y être auto-confinées. Depuis lundi dernier, le gouvernement ivoirien a pris une série de mesures visant à lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Cette pandémie a fait à ce jour dans le monde plus de 9000 morts et près de 220.000 cas d’infection.