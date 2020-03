Coronavirus : la Côte d’Ivoire annonce la fermeture de ses frontières terrestres, maritimes et aériennes

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus, et après évaluation de l’évolution de la pandémie, le gouvernement ivoirien a décidé de « la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d’Ivoire à tout trafic de personnes ».Selon un communiqué conjoint du ministre d’Etat, ministre de la défense Hamed Bakayoko et de son collègue de la sécurité et de la protection civile Vagondo Diomandé, cette décision prend effet « à compter du dimanche 22 mars 2020, à minuit ».

« Les trafics de marchandises sont autorisés, sous réserve de contrôles sanitaires réalisés par les autorités compétentes », précise le communiqué, ajoutant que « des couloirs humanitaires ainsi que de sécurité seront ouverts pour faire face aux besoins spécifiques de gestion de la pandémie ».

« Le Gouvernement réaffirme sa volonté de prendre toutes les dispositions nécessaires pour contenir la propagation du coronavirus, et invite les populations au respect et à l’application stricts des mesures édictées », conclut le texte.

Cinq nouveaux cas ont été confirmés positifs au Coronavirus en Côte d’Ivoire portant le nombre de malades à quatorze dont un guéri, a annoncé vendredi Eugène Aka Aouélé, le ministre ivoirien de la santé et de l’hygiène publique.