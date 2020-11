Coronavirus-Kindu : un quatrième cas testé positif

Il s’agit d’une femme de 35 ans, qui a été détectée lorsqu’elle voulait quitter la ville de Kindu, chef-lieu de la province par avion.

La ville de Kindu vient d’enregistré son 4éme cas positif au coronavirus mercredi 04 novembre 2020. L’annonce a été faite par Raphael Ngongo Omeonga, Chef de division provinciale de la Santé au Maniema. Il s’agit d’une femme âgée de 35 ans qui voulait quitter la ville de Kindu, chef-lieu de la province par avion.

« Ce jour du 4 novembre 2020, nous venons de diagnostiquer un nouveau cas autochtone de COVID-19 confirmé par le test GeneXpert ici même à Kindu dans la province du Maniema. Ce quatrième cas qui devait voyager en recherchant l’attestation COVID-19, nous l’avons détecté par le test rapide, il avait les anticorps IGM et IGG, c’est comme ça que nous avons recommandé le prélèvement pour la confirmation ou l’infirmation par le test de certitude, c’est comme ça que le test GeneXpert a confirmé ce cas. Il s’agit d’une femme de 35 ans. Elle ne présente pas de signe. Nous allons prendre des mesures pour sa prise en charge et la recherche des cas contacts en alerte pour pouvoir être testé et suivi», fait savoir Raphaël Ngongo Omeonga.

Le premier cas testé positif au Maniema est un homme de 53 ans, ayant séjourné à Kinshasa, et dont la femme et la fille ont été testées positives au Covid-19. Avec une comorbidité du diabète et de l’obésité, le patient est mort le même jour où il a été isolé. Le deuxième cas a, été quant à lui, été déclaré guéri alors que le troisième cas récemment enregistré est une femme de 54 ans qui revenait de Goma à bord d’un avion-cargo.