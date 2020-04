Coronavirus et mesures sociales à la Une au Bénin

Publié le 02.04.2020 à 13h18 par APA











La pandémie du COVID-19 continue de faire l'actualité au Bénin, avec la découverte de nouveaux cas et surtout la prise de mesures sociales à l'endroit des populations.« Coronavirus-Le Bénin a enregistré 7 nouveaux cas hier », informe le Béninois Libéré, précisant qu'« il s'agit essentiellement des sujets revenus de l'étranger et qui avaient été mis en quarantaine ou en auto-isolement ». Matin Libre signale que « le Bénin passe à 13 cas confirmés ». « Le nombre de cas de sujets testés positifs au coronavirus au Bénin passe désormais à treize, contre six il y a quelques jours. Le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hounkpatin, a fait le point de l'évolution de la situation, hier mercredi 1er avril, et présenté les raisons de cette brusque augmentation de sujets positifs », explique le journal. Nord-Sud quotidien rapporte la même information sur les « 7 nouveaux cas, soit au total 13 confirmés au Bénin ». Bénin Intelligent, face à l'augmentation du nombre de cas fait remarquer que « le ministre de la santé appelle à plus de vigilance ». Pour le journal, cette augmentation de cas est dû au fait que « des Béninois, de même que des étrangers résidant dans notre pays, continuent d'héberger, en violation des recommandations, des sujets rentrés de voyage et qui n'observent pas l'auto-isolement, exposant ainsi toutes les personnes entrant en contact avec ces derniers au risque de contamination ». La Priorité s'intéresse à la riposte contre le Covid-19 et annonce que « le gouvernement subventionne l'achat des masques de protection ». Selon ce journal, « à l'issue du Conseil des ministres tenu hier mercredi 1er Avril 2020, il a été officialisé la mise à disposition des citoyens de masques de protection au prix homologué de 200 francs CFA l'unité. L'Autre Vision affiche: « Lutte contre la pandémie du Covid-19-Le gouvernement met à disposition des masques de protection ». À en croire le journal, « pour permettre l'accès du plus grand nombre auxdits masques, il est prescrit que nul ne peut acquérir plus de deux masques par jour. Ces masques seront prioritairement disponibles au niveau des officines de pharmacie situées dans le cordon sanitaire, notamment dans les communes à risques que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori Bossito, Zè, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété, Adjarra et Sô-Ava ».

La Nation s’intéresse à « l’impact du Covid-19 sur les activités économiques » et renseigne que « la Confédération nationale des employeurs du Bénin (CONEB) appuie les doléances des associations professionnelles à l’endroit du gouvernement ».

Les doléances, d’après le quotidien, s’articulent autour de « la mise à disposition au profit des opérateurs économiques formels et de manière gracieuse, de tout équipement et consommable de protection et d’hygiène (Gel hydro alcoolique, gant, bavette, tenue, masque) ; la modulation des mesures sanitaires relatives au secteur de la restauration par l’admission de la vente à emporter » ; la suspension pendant la période de la pandémie des contrôles fiscaux en cours ou programmés ».

L’Autre Vision ajoute que « la Coneb propose au Gouvernement la création d’un fonds Covid-19 à hauteur de 900 milliards de francs Cfa ».