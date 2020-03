Coronavirus alimente toujours la presse marocaine

Les quotidiens marocains parus ce mardi s’intéressent au soutien aux opérateurs en ces moments du Covid-19, aux Marocains bloqués à l’étranger à cause du coronavirus, au changement des mentalités, à l’aide européenne octroyée au Maroc pour lutter contre la pandémie du coronavirus et à la déontologie médicale.+Les Inspirations Eco+ rapporte que les opérateurs appellent à une aide plus soutenue, alors que le fonds spécial pour la gestion du coronavirus vient à peine d’entamer son travail. Selon le journal, les textiliens qui s’estiment sinistrés exigent un accompagnement adapté jusqu’à fin 2022 pour sortir la tête de l’eau. Les exportateurs, de leur côté, veulent être représentés au sein du Comité de veille économique au vue de leur importance en matière d’entrée de devises.

Le quotidien souligne que l’industrie textile est profondément touchée par cette crise du Covid-19, en raison des annulations de commandes constatées juste après la propagation de la pandémie.

Le président de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), explique que 90% des entreprises du secteur sont actuellement à l’arrêt. Il estime que les mesures prises sont bonnes mais insuffisantes, car le secteur peut rapidement se remettre à rapporter des devises, dès son redémarrage.

+Al Ahdath Al Maghribia+ Les consulats du Maroc en Belgique ont ainsi appelé tous les Marocains intéressés par la mesure de prise en charge et remplissant les conditions requises de prendre contact avec les services consulaires compétents en vue de s’inscrire et bénéficier de cette opération.

En Espagne, les sources du quotidien font savoir que les services consulaires du Maroc à Algésiras ont servi, depuis le 13 mars, plus de 400 Marocains bloqués dans le sud de l’Espagne. Le processus a commencé le samedi 14 mars, précisent-elles, par l’accueil de quatre autocars transportant des Marocains en provenance d’Italie, de France et d’Espagne. Ces Marocains désiraient rentrer au Maroc avant la fermeture des frontières.

Mais, pour éviter la propagation de l’épidémie au sein de la communauté marocaine, les services consulaires ont décidé de reconduire les Marocains d’Italie vers leur lieu de résidence habituel dans la péninsule italienne, en assurant les frais de leur retour. La même mesure a été appliquée aux autres Marocains résidents en France ou en Espagne qui tentaient de regagner le Maroc.