Le président congolais Félix Tshisekedi, est arrivé à Glasgow, en Écosse pour participer à la 26ème Conférence des Nations-Unies pour le Climat (COP26) qui se tient du 31 octobre au12 novembre prochain.

Félix Tshisekedi président en exercice de l’Union Africaine, prononcera le discours où il exprimera la voix des pays africains et la voix de la République démocratique du Congo en tant que pays-solution au changement climatique.

Le chef de l’Etat congolais, devra également clôturer les discussions pour la signature de la 2ème phase du partenariat RDC-CAFI d’une enveloppe de 1 milliard de dollars américains pour la période 2021-2031.

Il sied de rappeler que, la République démocratique du Congo détient plus de 60% des forêts du Bassin du Congo. Plus de 42% de son territoire sont couverts par des forêts primaires, abritant plus de 400 espèces de mammifères, plus de 1.000 espèces d’oiseaux, plus de 400 espèces de poissons et plus de 10.000 espèces de plantes. La RDC possède une grande partie de la faune et flore mondiale.