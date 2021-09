Le diplomate américain Mike Hammer, a échangé avec le premier ministre Sama Lukonde, sur le préparatif de la Cop 26. l’émissaire de Joe Biden, a rassuré que son pays ainsi que toute la communauté internationale sont disposés à accompagner la RDC dans ses efforts pour la protection de l’environnement.

Il sied de noter que, les deux personnalités ont aussi abordé la situation sécuritaire à l’Est du pays, les élections prévues en 2023, étaient aussi au centre des échanges mardi 28 septembre à la primature.

« C’est toujours bon d’avoir l’occasion de discuter avec le Premier Ministre sur des sujets ponctuels en RDC. On a discuté sur ce que le gouvernement est en train de faire pour commencer à préparer de bonnes élections en 2023. Aussi, on a parlé des priorités très importantes, la préparation de la Cop 26. On a discuté sur comment la communauté internationale et les États-Unis spécifiquement, peuvent soutenir les efforts de la RDC pour protéger le bassin du Congo qui est le deuxième poumon du monde pour faire bénéficier aux communautés congolaises et aussi le monde. On a discuté en général de l’importance de la liberté de presse. On a aussi discuté de la situation sécuritaire, l’état de siège, les progrès que le gouvernement est en train de réaliser pour mettre fin à cette violence », a déclaré le diplomate américain Mike Hammer au sortie des échanges avec le premier ministre Sama Lukonde.

S’agissant de la Cop 26, l’ambassadeur américain a indiqué que le président Joe Biden ainsi que toute la communauté internationale sont disposés à accompagner la République Démocratique du Congo dans ses efforts pour la protection de l’environnement. A ce sujet, ajoutons aussi qu’il est question de savoir quel est le plan du gouvernement congolais, quels sont les besoins que la communauté internationale peut soutenir.