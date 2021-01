Le Conseiller d’État et Ministre chinois des Affaires Étrangères, va s’échanger avec le président Félix Tshisekedi dans le cadre notamment de la présidence de l’Union africaine (UA).

Pour l’ambassade chinoise à Kinshasa, cette 1ère visite officielle de 2021 en République Démocratique du Congo, est « un bon signe pour l’amitié sino-congolaise ». Il faut dire que, cela fait environ 30 ans que les autorités chinoises commencent l’année par une visite sur le continent africain.

Il est prévu que Wang Yi rencontre Félix Tshisekedi. Les deux hommes échangeront notamment sur la coopération bilatérale entre leurs deux pays, le renforcement du dialogue politique entre Beijing et Kinshasa, les différents projets développés et à développer par la Chine en RDC dans plusieurs domaines dont la santé et les infrastructures.

Le Conseiller d’État et Ministre chinois des Affaires Étrangères, abordera avec le Chef de l’Etat congolais la présidence de l’Union africaine. Les autorités chinoises veulent connaître l’agenda de Félix Tshisekedi à la tête de l’organisation panafricaine. Beijing pense surtout à la réunion du forum de la coopération sino-africaine.