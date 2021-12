L’ambassadeur du Rwandais en République Démocratique du Congo, Vincent Karega, répondant au sujet sur la présence des éléments de la police et de l’armée Rwandaise sur le sol congolais, a rassuré qu’il n’existe ni police, ni armée Rwandaise sur le sol Congolais.

À en croire cet ambassadeur, il n’y a aucune raison qui peut justifier la présence des éléments rwandais en RDC.

« Il n’y a ni police ni armée Rwandaise en RDC. il n’y a aucune raison d’une éventuelle présence en RDC… Les projets anti-terroristes régionaux sous EAPCO ne sont pas encore effectifs en RDC à ce jour », lit-on dans ce tweet de Vincent Karega.

Cette mise au point de l’ambassadeur Rwandais reste sans doute un sujet à discerner d’autant plus que nos fins limiers renseignent qu’il y aurait eu un accord entre les polices rwandaise et congolaise. Le but affiché est de sécuriser la frontière entre les deux pays.

La police rwandaise s’est ainsi montrée disposée à installer sa base opérationnelle à Goma dans la province congolaise du Nord-Kivu.