Carlos Roblès, l’ambassadeur d’Espagne en République Démocratique du Congo, a été reçu en audience, jeudi 5 août 2021, par Christophe Mboso speaker de la chambre basse du parlement congolais.

Les deux personnalités ont eu des échanges fructueux autour du renforcement des relations bilatérales entre la République Démocratique du Congo et le royaume d’Espagne.

Devant la presse à l’issue de l’audience lui accordée par Mboso Nkodia, Carlos Roblès a déclaré que : « C’était un grand honneur d’être reçu pour la première fois par le Président de l’Assemblée Nationale. Nous avons parlé un peu de tout : de la situation en Espagne et en RDC, notamment la situation de l’Est du pays et la vie parlementaire ici et là-bas, des ennuis que nous avons les uns et les autres ».

S’agissant des relations bilatérales entre l’Espagne et la RDC, le diplomate espagnol a noté qu’il existe une relation très amicale et qui se porte très bien. Et en même temps, des efforts sont fournis de part et d’autre pour améliorer ladite relation amicale.

Il sied de noter que, les échanges entre les deux hommes d’États ont également tourné autour de la pandémie du Coronavirus. « Nous avons parlé évidemment de la Covid-19, de la possibilité de vaccination. Mon pays est disposé à collaborer avec d’autres pays du monde dans le domaine de la vaccination. On est en train de donner par exemple 7 millions de doses de vaccins en Amérique latine, pour un total d’au moins 22 millions de doses à distribuer un peu partout. Et déjà, la population espagnole est en train d’être vaccinée très rapidement » a-t-il indiqué.

Le speaker de la chambre basse du parlement congolais, s’est montré très intéressé d’examiner ensemble toutes ces possibilités de renforcer davantage la coopération entre les deux pays frères.