La coopération germano- congolaise a été au centre de l’audience que le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, a accordée à une délégation allemande, conduite par Günter Nooke conseillé personnel d’Angela Kerkel, pour l’Afrique.

Le président Félix Tshisekedi et son hôte, ont parcouru les différents projets inscrits, dans le cadre de la coopération entre Kinshasa et Berlin, notamment dans les domaines du chemin de fer et de l’industrie privée. Il sied de noter Félix Tshisekedi et Angela Merkel, on parafé plus accords dans le cadre de la coopération bilatérale RDC-Allemagne.

Günter Nooke a indiqué à la presse, au sortir de l’audience, que son entretien avec le chef de l’État congolais Félix Tshisekedi, fait suite à celui qu’il avait eu, il y a deux semaines, à Berlin avec la chancelière allemande Angela Merkel.

L’Émissaire d’ Angela Merkel à Kinshasa, s’est refusé à livrer le coût des investissements allemands en République Démocratique du Congo, il a juste indique qu’il s’agit de la continuité de la coopération que son pays veut renforcer avec la RDC, à travers de grands projets. « L’essentiel est qu’il y’a déjà de grands projets qui sont mis en œuvre », a conclu le conseiller d’Angela Merkel.

Signalons que, l’ambassadeur d’Allemagne en RDC, Oliver Schnakenberg, a assisté à cette audience.