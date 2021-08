Le président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est élu vice-président de la communauté de développement des États d’Afrique australe (SADC), C’était au cours des travaux du 41e sommet de cette organisation sous-régionale

Il sied de noter que, c’est dans la perspective d’assurer la présidence tournante de la SADC en 2022, que le chef de l’État congolais Félix Tshisekedi a pris ce poste.

Signalons que, la course continue toujours pour la désignation du nouveau Secrétaire exécutif de la SADC. Dont la candidature congolaise fait face à celle de Botswana.

Pour rappel, les travaux du 41e sommet de la SADC sont organisés sous le thème : « Renforcement des capacités en matière de reproduction face à la pandémie de covid-19 en vue de mener des réformes économiques et industrielles à caractère inclusif et durable ». Au total, seize Chefs d’États et de gouvernement participent à ces assises.