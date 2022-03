Le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde, a ouvert lundi 21 mars 2022 à Pullman hôtel de Kinshasa, les travaux de la mission économique et commerciale Belge en République Démocratique du Congo.

Selon le cabinet du premier ministre Sama Lukond, la mission économique d’hommes d’affaires belges est à la cité capitale congolaise dans le cadre de la Semaine économique et commerciale belge en RDC, organisée par l’Ambassade de Belgique et la Conseillère économique et commerciale des régions bruxelloise, flamande et Wallonne.

Dans son discours de l’ouverture de ses assises, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a souligné l’importance de cette mission qui va susciter auprès de l’État congolais et des entrepreneurs privés des opportunités d’affaires devant renforcer, d’une part, le partenariat public-privé, et d’autre part, soutenir la volonté de coopérer en vue d’améliorer le climat des affaires en République Démocratique du Congo.

Jean-Michel Sama Lokone, appelle à un partenariat franc, sincère, et gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques belges et congolais dans le but de promouvoir la croissance économique et le bonheur commun.

Signalons toute de même que, le ministre président de la région de Bruxelles capitale, le Secrétaire d’État à la région de Bruxelles capitale et du Commerce Extérieur, le ministre congolais de l’Economie Nationale et plus de 90 sociétés belges toutes tendances confondues prennent part à ces travaux.