Lors de la conférence de presse conjointe avec le président de la RD Congo Felix Tshisekedi, le président Erdoğan a dit : « l’agence turque de coopération et de coordination (tika) poursuit son soutien aux efforts de développement de la république démocratique du Congo.

L’agence turque de coopération et de coordination a mène divers projets, de la formation professionnelle à la santé, du soutien aux infrastructures administratives et sociales à la rénovation des écoles. nous continuerons d’être aux côtés de la république démocratique du Congo dans ses efforts de développement. »

le président Recep Tayyip Erdoğan et le président de la rd congo Felix Fshisekedi ont tenu une conférence de presse conjointe après les entretiens en tête-à-tête et entre les délégations.

« nous continuerons d’etre aux cotes du gouvernement de la rd congo dans sa lutte contre le terrorisme »

« nous avons examiné en détail les relations entre nos pays et les moyens de coopération au cours des entretiens d’aujourd’hui, » a dit le président Erdoğan lors de la conférence de presse et a poursuivi : « nous avons réaffirmé notre volonté de développer notre coopération. »

notant que la solidarité en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme était poursuivie avec résolution, le chef de l’etat a dit : « je remercie m. le président Tshisekedi et les instances de la république démocratique du congo pour leur soutien à notre lutte contre l’organisation terroriste de feto. nous continuerons d’être aux côtés du gouvernement de la république démocratique du Congo dans sa lutte contre le terrorisme. je présente à cette occasion mes condoléances après vos citoyens qui ont perdu la vie dans l’attentat terroriste qui s’est produit en ituri le 1er février. »

« nous souhaitons developper la cooperation en matiere d’education et de culture par des projets communs »

il a aussi exprimé leur souhait de développer la coopération en matière d’éducation et de culture par des projets communs. soulignant le soutien de l’agence turque de coopération et de coordination (tika) aux efforts de développement de la république démocratique du Congo, il a dit : « l’agence turque de coopération et de coordination (tika) poursuit son soutien aux efforts de développement de la république démocratique du congo. elle mène divers projets, de la formation professionnelle à la santé, du soutien aux infrastructures administratives et sociales à la rénovation des écoles. nous continuerons d’être aux côtés de la république démocratique du congo dans ses efforts de développement. nous avons renforcé la base contractuelle de nos relations bilatérales avec les accords qui viennent d’être signés. c’est ainsi que nous avons manifesté notre volonté commune de développer notre coopération. »

« nous avançons decidement vers notre objectif commercial de 250 millions de dollars »

attirant l’attention sur le renforcement des relations économiques et commerciales entre la türkiye et la rd congo conformément à l’élan atteint dans les relations politiques, le président Erdoğan a déclaré: « nous avons presque doublé notre volume d’échanges bilatéraux, qui était de 36,5 millions de dollars en 2018 avant la pandémie. nous avançons décidément vers notre objectif commercial de 250 millions de dollars. je crois que nous atteindrons cet objectif dès que possible. avec m. le président, nous sommes convenus de mieux utiliser des mécanismes déjà existants tels que la commission économique mixte et le conseil d’affaires dans le but d’élever notre coopération commerciale au niveau souhaité. »

« avec le soutien des autorités de la république démocratique du Congo, en particulier du président Tshisekedi, nous encourageons les hommes d’affaires turcs à augmenter leurs investissements », a-t-il déclaré et a poursuivi : « nous avons mené les travaux nécessaires concernant le don de vaccins contre le covid-19, que j’avais annoncé à l’occasion du sommet türkiye-afrique. j’ai apporté 100 000 doses en avion avec moi. je suis heureux de contribuer à votre lutte contre la pandémie. »