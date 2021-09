Le président ougandais Yoweri Museveni, a dans un entretien accordé à France 24 à déclarer que, sont pays était prêt à intervenir militairement en République Démocratique du Congo contre les Forces démocratiques alliées (ADF); un groupe islamiste ougandais opérant dans l’est du Congo.

Le chef de l’État Ougandais, a annoncé qu’il était prêt à intervenir militairement contre les ADF et qu’il n’attendait que l’approbation du président congolais Felix Tshisekedi pour aller de l’avant. « Nous avons toujours été prêts à aider face à ce problème si le gouvernement de la RDC nous y autorise. »

Quant à savoir si on est proche d’une telle intervention, le président ougandais a juste répliqué que « C’est au gouvernement de la RDC de l’annoncer mais qu’il en discutait avec son homologue Felix Tshisekedi. ».

S’agissant de la question sécuritaire au Mozambique, Yoweri Museveni a affirmé que le groupe djihadiste qui a pris le contrôle d’une zone riche en pétrole dans le nord du Mozambique il y a quelques mois était lié aux ADF et qu’il pensait y envoyer des troupes comme l’a fait le Rwanda.

« Oui nous pensons y envoyer des troupes car le problème du Mozambique est lié au problème de l’est de la RD Congo. Ces terroristes, qui sont allés au Mozambique, sont passés par l’est de la RD Congo au cours des 20 dernières années. Et donc le problème de la RDC devrait être réglé en même temps que celui du Mozambique et nous pouvons y contribuer à tout moment… Mais nous aimerions commencer par le Congo car le problème du Mozambique ne sera pas résolu si on ne trouve pas une solution à la crise congolaise. »

Le président ougandais a également déclaré que son pays avait accepté l’arrivée de quelque 2 000 Afghans sur son sol à la demande du gouvernement américain, balayant les craintes qu’ils puissent constituer un problème de sécurité tout en estimant que l’Ouganda a eu à « gérer des problèmes de sécurité pire que ceux-là ».

Il a néanmoins considéré que les États-Unis avaient commis une erreur en Afghanistan. « C’est une erreur que de vouloir participer aux guerres des autres.