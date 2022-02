L’Agence américaine pour le développement international (USAID), a lancé, mardi 22 février 2022, le programme dénommé « Tujenge » pour la consolidation du développement de la partie Est de la République Démocratique du Congo.

Selon un communiqué consulté par la rédaction du journal de Kinshsasa.com, ledit programme qui sera mis en œuvre à Beni au Nord-Kivu, et à Mambasa, en Ituri, va bénéficier de la collaboration de plusieurs parties, notamment les autorités, les communautés, les organisations de la société civile, les organisations communautaires, les acteurs gouvernementaux, les populations locales, ainsi que le secteur privé.

Financé par le gouvernement américain, à travers l’USAID, ce programme sera mis en œuvre par Mercy Corps en consortium avec International Alert, Wildlife conservation Society, Alliance for Responsible Mining, International Peace Information Service, HIVE, Chambers Federation, APROHDIV, Justice plus, SOFEPADI, CORACON, et Pole Institute ainsi que des partenaires locaux.

Notons que, « le partenariat de l’USAID pour le développement de l’Est de la RDC dénommé Tujenge s’inscrit dans le cadre du Partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l’environnement entre les Etats-Unis et la RDC, mais également d’attaquer aux causes profondes des conflits, au recrutement des jeunes dans les groupes armés, à la destruction et au pillage des ressources naturelles, afin de promouvoir la paix, l’harmonie sociale, la bonne gouvernance locale et une croissance économique qui

soit profitable à tous », précise le communiqué.

A en croire l’USAID, ce partenariat permettra aussi de contribuer au rétablissement de la sécurité dans les zones à conflits et de contraindre les forces négatives à replier.