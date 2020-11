Dans un communiqué publié lundi 16 novembre dont une copie est parvenue au journaldekinshasa.com, l’Union européenne (UE), dit poursuivre son engagement pour la sécurité de la population de la République démocratique du Congo (RDC), avec l’allocation de 20 millions d’euros au « Programme d’appui à la réforme de la police ».

L’Union européenne soutient la réforme de la police nationale congolaise (PNC), avec 20 millions d’euros sur une portée de cinq ans dans le cadre du 11ème Fonds européen de développement. Cette nouvelle somme porte le soutien total de l’UE à la réforme de la police à 60 millions d’euros.

La commissaire européenne pour les partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, citée dans ce communiqué, a déclaré: « Il ne peut y avoir de développement et de croissance durable que dans un environnement pacifié. C’est pourquoi l’Union européenne renforce son appui en faveur de la sécurité, de la paix et de la stabilité en RDC. Nous soutenons donc le Gouvernement de la RDC dans sa détermination à poursuivre les réformes engagées dans le secteur de la sécurité, de la défense et de la justice en respectant pleinement les droits de l’homme. »

La relance de la réforme de la police est primordiale pour accroître la confiance de la population envers les forces de sécurité et soutenir l’État de droit sur l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, poursuit le communiqué.