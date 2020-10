L’Union européenne a félicité le président Félix Tshisekedi lundi pour sa future présidence annuelle de l’Union africaine en 2021 et s’engage à prendre en considération les demandes congolaises d’accompagnement.

Cette volonté de l’Union européenne d’accompagner la RDC, a été couchée dans le communiqué final du dialogue politique entre les deux parties qui s’est tenu du 5 au 6 à Kinshasa.

Les deux parties ont également souligné le rôle crucial de la RDC, notamment pour l’organisation du sommet UE-UA. Elles ont convenu de travailler conjointement avec la commission de l’UA à la préparation des échanges UE-UA (ministérielle et sommet) et à la définition de priorités communes pour le nouveau partenariat UE-UA.

RDC et UE ont aussi souligné les opportunités pouvant être générées par les organisations régionales auxquelles la RDC a adhéré, notamment pour les questions de coopération sécuritaire et économique. L’UE a exprimé sa disponibilité pour partager son expérience et mobiliser les instruments nécessaires au renforcement, notamment du comité national d’intégration régionale africaine.

Il sied de signaler que le président congolais Félix Tshisekedi, prendra la présidence de l’UA en 2021.